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دراما المتحدة

إمام وخطيب مسجد الحسين: الله يؤجل استجابة الدعاء حبا في عباده

كتب:

حسن سمير
07:45 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
الشيخ مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الحسين

الشيخ مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الحسين

قال الشيخ مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الحسين، وأحد علماء وزارة الأوقاف، إنه دائمًا ما يفرش سجادة الصلاة لكي يعيش الحضرة الإلهية: «بكون في حالة صمت رهيب ويعجز لساني عن الكلام لأني بشعر أن ربنا حاسس بينا وشايفني وسامعني وعارف مشكلتي وهو بيكون عارف المخرج فين». 

وأضاف الشيخ مصطفى عبد السلام خلال برنامج «كلم ربنا» تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، عبر راديو 9090: «أثناء جلوسي على سجادة الصلاة ربنا بيحب يشوفني وأنا بتضرع له، وأنا منكسر له، وأنا واقف على بابه وبنادي عليه لأن ربنا بيحب أن أقف على بابه».

تأجيل استجابة الدعاء 

وتابع إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين: «لما الإنسان يدعي ربنا، ربنا يقولهم أجلوا استجابة الدعوة دي، والملائكة تسأل عن السبب؟ فيبقولهم إني أحب أن أسمع صوت عبدي»، موضحا: «المقصد من تأخير الاستجابة أن ربنا عاوزني أقف على بابه وأقف على السجادة وأناديه لأنه بيكون المعني جميل ولا يوصف».

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