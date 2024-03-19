مصطفى حسني يكشف أسباب عدم استجابة الدعاء.. و3 وصايا نبوية لتلبية النداء

يدعو كثيرون الله سبحانه وتعالى بما يدور في أنفسهم ويرغبون في تحقيقه، مثل غفران الذنوب وحسن الخاتمة وزيادة الرزق والبركة والستر، وعلى الرغم من أن هناك أوقات استجابة حددها المولى عز وجل، مثل وقت تساقط المطر وليلة القدر ويوم الجمعة، إلا أن البعض قد لا يستجاب دعاؤه في الحال.

أسباب عدم استجابة الدعاء

الداعية مصطفى حسني، أوضح من خلال فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن الله عز وجل يجيب دعوات العباد، وقد تتأخر الاستجابة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لكن هناك شروط يجب توافرها في الشخص الذي يبتهل لتحقيق أمنياته.

وأشار «حسني» إلى أنه قد لا يستجاب الدعاء إذا كان الشخص يكسب ماله من مصدر حرام، وذلك لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: «يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة».

تأخير استجابة الدعوات لحكمة من الله عز وجل

وفي بعض الأحيان، تتأخر استجابة الدعوة أو تستجاب لكن بمنع تحقيقها، وذلك لأن الله عز وجل إذا استجاب للدعوة، لشقى الإنسان في الدنيا، وفقًا لمصطفى حسني.

وتابع أنه إذا كان الإنسان قد دعى بشيء فيه أذى له دون علمه، يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعوته لكن بمنع تحقيقها، ويقول المولى عز وجل: «ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولًا».

ومن علامات استجابة الله تعالي للعبد، أنه يمنع عنه ما يمكن أن يؤذيه ويؤخر عنه الأشياء غير المناسبة له في الوقت الحالي، وحينها يرفع عز وجل عن العبد، البلاء أو ليغفر عنه ذنوبه كي يجبر خاطره.

كيف تكون دعوتك مستجابة؟

قال الداعية مصطفى حسني، إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أوصى بـ3 أشياء حتى يكون الدعاء مستجاب وهي: