مصطفى حسني يكشف أسباب عدم استجابة الدعاء.. و3 وصايا نبوية لتلبية النداء
كتب:
إسراء عبد العزيز
11:10 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
الداعية مصطفى حسني
يدعو كثيرون الله سبحانه وتعالى بما يدور في أنفسهم ويرغبون في تحقيقه، مثل غفران الذنوب وحسن الخاتمة وزيادة الرزق والبركة والستر، وعلى الرغم من أن هناك أوقات استجابة حددها المولى عز وجل، مثل وقت تساقط المطر وليلة القدر ويوم الجمعة، إلا أن البعض قد لا يستجاب دعاؤه في الحال.
أسباب عدم استجابة الدعاء
الداعية مصطفى حسني، أوضح من خلال فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن الله عز وجل يجيب دعوات العباد، وقد تتأخر الاستجابة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لكن هناك شروط يجب توافرها في الشخص الذي يبتهل لتحقيق أمنياته.
وأشار «حسني» إلى أنه قد لا يستجاب الدعاء إذا كان الشخص يكسب ماله من مصدر حرام، وذلك لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: «يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة».
تأخير استجابة الدعوات لحكمة من الله عز وجل
وفي بعض الأحيان، تتأخر استجابة الدعوة أو تستجاب لكن بمنع تحقيقها، وذلك لأن الله عز وجل إذا استجاب للدعوة، لشقى الإنسان في الدنيا، وفقًا لمصطفى حسني.
وتابع أنه إذا كان الإنسان قد دعى بشيء فيه أذى له دون علمه، يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعوته لكن بمنع تحقيقها، ويقول المولى عز وجل: «ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولًا».
ومن علامات استجابة الله تعالي للعبد، أنه يمنع عنه ما يمكن أن يؤذيه ويؤخر عنه الأشياء غير المناسبة له في الوقت الحالي، وحينها يرفع عز وجل عن العبد، البلاء أو ليغفر عنه ذنوبه كي يجبر خاطره.
كيف تكون دعوتك مستجابة؟
قال الداعية مصطفى حسني، إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أوصى بـ3 أشياء حتى يكون الدعاء مستجاب وهي:
- حسن الظن بالله، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة).
- أن يكون مالك من حلال ومطعمك من حلال، فسعد بن أبي وقاص سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يكون دعائي مستجاب، فقال له: (يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة)
- عدم الاستعجال، فالله سيستجيب في الوقت المناسب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول دعوت ودعوت فلم أره يستجاب لي فيستحسر عند هذا ويدع الدعاء).