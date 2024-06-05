رقم قياسي جديد لكرستيانو رونالدو بسبب صفقة مبابي.. 7 كلمات السبب

أقدامه تعرف طريق الأرقام القياسية وتحطمها، صولات وجولات كرسيتانو رونالدو داخل الملاعب، كفيلة أن تصنع منه أسطورة في عالم كرة القدم، ورغم اعتياده لتحقيق الأرقام القياسية داخل الملاعب، إلا أن هذه المرة يحقق رقما قياسيا بعيدا عنها.

تعليق بالملايين

عقب إعلان اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، انتقاله إلى فريق ريال مدريد الإسباني، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الأمر، وأصبح منشور «مبابي»، على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، عبارة عن دفتر تهنئة، وكان «رونالدو» من ضمن المهنئين له بهذه الخطوة، وعلق على المنشور قائلاً «هذا دوري للمشاهدة، متحمس لرؤيتك تتألق في البرنابيو»، ليحقق «كرستيانو» رقما قياسيا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تخطي هذا التعليق، لـ 4 ملايين إعجاب.

حلم مبابي يتحقق

احتفل اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، بتوقيعه لفريق ريال مدريد، بنشره صوره مرتديًا قميص الفريق وهو في سن صغيرة، وكانت من ضمن الصور التي حظيت بإعجاب الكثير من مشجعي الفريق، صورة مبابي رفقة كرستيانو رونالدو وهو في السن نفسها، وعلق مبابي على هذا المنشور قائلاً «الحلم أصبح حقيقة، سعيد جدا وفخور بأن أكون جزءا من نادي أحلامي ريال مدريد، من المستحيل شرح مدى السعادة والحماس الذي أشعر به الآن».

الظهور الأول مع الفريق الملكي

ينتظر الكثير من مشجعي ريال مدريد الظهور الأول لـ«مبابي» بقميص الفريق الملكي، وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن هذا الأمر يتوقف على مشوار المنتخب الفرنسي، في بطولة كأس الأمم الأوروبية، فإذا وصل منتخب فرنسا لأدوار متقدمة في البطولة، لن يلحق «مبابي» الانضمام لمعسكر ريال مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب حاجته للراحة بين الموسمين.