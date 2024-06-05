حقيقة دعم كريستيانو رونالدو للقضية الفلسطينية.. هل أدى رقصة أصحاب الأرض؟

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لا تتجاوز مدته عدة ثوانٍ ظهر خلاله كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، وهو يقوم بحركات إحماء داخل الملعب قبل بدء إحدى مبارياته، وهو ما ظنه البعض دعما للقضية الفلسطينة، خاصة أنها تتشابه مع الحركات التضامنية في مختلف دول العالم.

بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأ العالم أجمع يدعم القضية الفلسطينية في مظاهرات تضامنية، بحركات معينة أطلق عليها «رقصة أصحاب الأرض» أو «رقصة الحرية»، وسار عليها جميع الداعمين للقضية من مختلف أجناس العالم.

هل يدعم رونالدو فلسطين برقصته الأخيرة؟

وقبل إحدى مباريات النصر السعودي، ظهر كريستيانو رونالدو، وهو يستعد للمباراة بحركات إحماء تشبه رقصة أصحاب الأرض، وبعد تداول الفيديو، ظن رواد وسائل التواصل الاجتماعي أنها تلك الرقصة، خاصة بعد مقارنتها مع الرقصة المتداولة، وقام البعض بتركيب الأغنية السويدية المعروفة على ذلك المقطع، ونشرها على نطاق واسع.

«كريستيانو يدعم القضية الفلسطينية» هكذا كان تعليق رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول الفيديو، وسط حالة من الإعجاب والحب لما فعله «رونالدو» داخل أرض الملعب العربي، دون أن يعلن كريستيانو دعمه من عدمه للقضية الفلسطينية بشكل مباشر.

قصة رقصة أصحاب الأرض

ويعود تداول «رقصة الحرية» إلى عام 2015، وذلك حينما احتفل أحد الفلسطينيين، بهذه الحركات فور إجهازه إلى إحدى المعدات العسكرية الإسرائيلية، ومع اشتعال الأحداث منذ أكتوبر الماضي، عادت هذه الرقصة من جديد إلى النور، فتداول مستخدمو مواقع التواصل مقاطع فيديو يظهر فيها شباب يؤدون نفس الرقصة في ساحات المعركة، وتم وضع إحدى الأغاني السويدية على مقطع الرقصة، كنوع من التضامن مع القضية الفلسطينية.