اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة: توجيهات بتسريع إجراءات الإفراج عن البضائع الغذائية بالمواني
كتب:
أحمد العانوسي
07:11 م | الثلاثاء 04 يونيو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- الحكومة: توجيهات بتسريع إجراءات الإفراج عن البضائع الغذائية بالمواني
- «مدبولى»: حريصون على نجاح التجربة المصرية لصناديق الاستثمار فى الذهب
- المعنويات فى السما
- «بيرجر»: شراكة استراتيجية بين «بروكسل» و«القاهرة»
- «التنظيم» استهدف الكنائس وسمح بتهجير الأقباط
- 29% زيادة فى المصروفات العامة بموازنة العام الجديد
- «معيط»: نركز على الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجاً وتحسين معيشة متوسطى الدخل
- إسرائيل تواصل المراوغة وتتهم أمريكا بالتلاعب فى مسودة الاتفاق مع حماس
- «خارجية قبرص»: المجتمع الدولى مدين بالشكر لمصر لجهودها فى وقف إطلاق النار بغزة
- أستاذ علوم سياسية: حكومة اليمين تماطل لإطالة الحرب دون الوصول إلى حل
- «كومبوس»: الممر البحرى لنقل المساعدات سيبدأ هذا الأسبوع
الصفحة الثانية
- «التعليم العالى»: إنشاء 26 جامعة أهلية وتكنولوجية باستثمارات 100 مليار جنيه
- وفد روسى: نتطلع لتعزيز الاستثمار مع القطاع الصناعى
- 9.8 مليون طن حجم إنتاج مصر من الصلب خلال العام الماضى
- «عاشور»: مصر لديها 3.5 مليون طالب جامعى يُمثلون القوى العاملة المستقبلية منهم أكثر من 100 ألف طالب فى كليات الحاسبات
- 198 مليون جنيه زيادة فى إيرادات المركز الطبى للسكة الحديد
- «النقل»: نجاح مؤسسة طبية بالمجهودات الذاتية لأول مرة.. وافتتاح المقر الجديد للمركز بالزقازيق
- «التنمية المحلية»: «أيادى مصر» تضم 2000 حرفى و7138 منتجاً فنياً متنوعاً
- «الزراعة» تدرس استنباط أصناف تصنيعية من الطماطم بالتعاون مع «هاينز العالمية»
- «القصير»: طفرة فى صادراتنا.. ونشجع التصنيع الزراعى لزيادة الحصيلة الدولارية
- «الرى»: ننفذ تجارب فى مناطق ريادية للتحول إلى «نظم الرى الحديث» لتحسين الإنتاجية المحصولية
- «سويلم»: الأولوية لمزارع قصب السكر والبساتين ومنصة مشتركة بين المزارعين
الصفحة الثالثة
- الحكومة: تنفيذ 5130 مشروعاً فى الصعيد باستثمارات 22.25 مليار جنيه
- «آمنة»: 48% من المستفيدين سيدات.. و«الهلباوى»: ترفيق 4 مناطق صناعية ودعم 12 تكتلاً اقتصادياً زراعياً وخدمياً فى «سوهاج وقنا وأسيوط»
- «التضامن» تطلق «جسور فى مصر» لتوفير 5 آلاف فرصة تدريب
- تنفيذ 324 مشروعاً بـ4.5 مليار جنيه فى المنيا خلال 2023-2024
- «القباج»: برامج لتأهيل الشباب لسوق العمل.. وتقليل الفجوات بين الجنسين شرط لاستمرار النمو الشامل
- وزيرة التخطيط: 192 قرية تضم 2.7 مليون نسمة تستفيد من مشروعات «حياة كريمة»
- «العمل الدولية»: مصر تسير فى الطريق الصحيح لاحترام حقوق العمال وتعزيز معاييرها
- تطوير منظومة الضرائب الإلكترونية لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين
- منظمات «الهيكل» المزعوم تستعد لاقتحام «الأقصى» اليوم.. ومجازر الاحتلال تحصد 71 شهيداً فى غزة
- «الأمم المتحدة»: سكان «الضفة» يتعرضون لسفك دماء غير مسبوق ووحشى.. و«التعليم العالى الفلسطينية»: 15 ألف طفل شهيد ارتقوا منذ بداية العدوان
الصفحة الرابعة
- رئيس وفد الاتحاد الأوروبى: شراكة استراتيجية بين «بروكسل» و«القاهرة».. والإعلان عن التفاصيل نهاية الشهر الجارى
- مصر بلد مستقر رغم التخبط المحيط بالمنطقة.. ونؤيد «حل الدولتين» ووقف دائم لإطلاق النار فى غزة ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود
- أفضل العيش فى القاهرة إذا قررت البقاء خارج النمسا.. ومنطقة «وسط البلد» تذكرنى بباريس وروما
الصفحة الخامسة
- خالد حنفى يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية».. مخططات تفجير كتلة الأقباط
- الجماعة استخدمت السلفيين لإرهاب المسيحيين ومكافأة من يكفّرونهم
الصفحة السادسة
- جمال حسين يكتب: حكومة بحجم الجمهورية الجديدة
- أحمد رفعت: ماذا نفعل فى مصر منذ 2014؟ «الأم والجنين» فى عيون الدولة
- د. محمود خليل: أخلاق الخواجات
- جيهان فوزى: الـ«CV» الجديد لسكان غزة
- بلال الدوى يكتب: رسالة لـ«وضاح خنفر»: اخرَس واغرُب عن وجهى
الصفحة السابعة
- المنتخب ينهى استعداداته لمواجهة بوركينا فاسو.. منافسة ساخنة على «الظهير الأيسر».. و«صلاح والشناوى» يحفزان
- 8 صفقات جديدة.. «بن شرقى والجزار» فى حسابات الزمالك.. والتخلص من «نداى»
- «كولر - أفشة».. كبار الأهلى يتدخلون لفض الاشتباك بين المدرب واللاعب.. وغيابات بالفريق
- لقب منتظر.. ظهور تاريخى لـ«مبابى» رفقة الملكى.. ومواعيد مقترحة لتقديمه
الصفحة الثامنة
- فريدة الشوباشى: من أهم توصيات الرئيس
- عيش بلدى بالليزر و«روبوت» فى مطعم كشرى.. «العمالة الذكية».. تكسب
- جلود تماسيح وثعابين.. «مروة» تصنع الشنط بـ«الشوكة والشاكوش»
- فرحة «جميلة».. احتفالات عائلية بعقد القران والزفاف بحضور الأصدقاء
- بيد مرتعشة.. «أبوزيد» يكتب القرآن غيباً 15 مرة: وصية جدِّى