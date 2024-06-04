اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة: توجيهات بتسريع إجراءات الإفراج عن البضائع الغذائية بالمواني

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحكومة: توجيهات بتسريع إجراءات الإفراج عن البضائع الغذائية بالمواني

- «مدبولى»: حريصون على نجاح التجربة المصرية لصناديق الاستثمار فى الذهب

- المعنويات فى السما

- «بيرجر»: شراكة استراتيجية بين «بروكسل» و«القاهرة»

- «التنظيم» استهدف الكنائس وسمح بتهجير الأقباط

- 29% زيادة فى المصروفات العامة بموازنة العام الجديد

- «معيط»: نركز على الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجاً وتحسين معيشة متوسطى الدخل

- إسرائيل تواصل المراوغة وتتهم أمريكا بالتلاعب فى مسودة الاتفاق مع حماس

- «خارجية قبرص»: المجتمع الدولى مدين بالشكر لمصر لجهودها فى وقف إطلاق النار بغزة

- أستاذ علوم سياسية: حكومة اليمين تماطل لإطالة الحرب دون الوصول إلى حل

- «كومبوس»: الممر البحرى لنقل المساعدات سيبدأ هذا الأسبوع

الصفحة الثانية

- «التعليم العالى»: إنشاء 26 جامعة أهلية وتكنولوجية باستثمارات 100 مليار جنيه

- وفد روسى: نتطلع لتعزيز الاستثمار مع القطاع الصناعى

- 9.8 مليون طن حجم إنتاج مصر من الصلب خلال العام الماضى

- «عاشور»: مصر لديها 3.5 مليون طالب جامعى يُمثلون القوى العاملة المستقبلية منهم أكثر من 100 ألف طالب فى كليات الحاسبات

- 198 مليون جنيه زيادة فى إيرادات المركز الطبى للسكة الحديد

- «النقل»: نجاح مؤسسة طبية بالمجهودات الذاتية لأول مرة.. وافتتاح المقر الجديد للمركز بالزقازيق

- «التنمية المحلية»: «أيادى مصر» تضم 2000 حرفى و7138 منتجاً فنياً متنوعاً

- «الزراعة» تدرس استنباط أصناف تصنيعية من الطماطم بالتعاون مع «هاينز العالمية»

- «القصير»: طفرة فى صادراتنا.. ونشجع التصنيع الزراعى لزيادة الحصيلة الدولارية

- «الرى»: ننفذ تجارب فى مناطق ريادية للتحول إلى «نظم الرى الحديث» لتحسين الإنتاجية المحصولية

- «سويلم»: الأولوية لمزارع قصب السكر والبساتين ومنصة مشتركة بين المزارعين

الصفحة الثالثة

- الحكومة: تنفيذ 5130 مشروعاً فى الصعيد باستثمارات 22.25 مليار جنيه

- «آمنة»: 48% من المستفيدين سيدات.. و«الهلباوى»: ترفيق 4 مناطق صناعية ودعم 12 تكتلاً اقتصادياً زراعياً وخدمياً فى «سوهاج وقنا وأسيوط»

- «التضامن» تطلق «جسور فى مصر» لتوفير 5 آلاف فرصة تدريب

- تنفيذ 324 مشروعاً بـ4.5 مليار جنيه فى المنيا خلال 2023-2024

- «القباج»: برامج لتأهيل الشباب لسوق العمل.. وتقليل الفجوات بين الجنسين شرط لاستمرار النمو الشامل

- وزيرة التخطيط: 192 قرية تضم 2.7 مليون نسمة تستفيد من مشروعات «حياة كريمة»

- «العمل الدولية»: مصر تسير فى الطريق الصحيح لاحترام حقوق العمال وتعزيز معاييرها

- تطوير منظومة الضرائب الإلكترونية لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين

- منظمات «الهيكل» المزعوم تستعد لاقتحام «الأقصى» اليوم.. ومجازر الاحتلال تحصد 71 شهيداً فى غزة

- «الأمم المتحدة»: سكان «الضفة» يتعرضون لسفك دماء غير مسبوق ووحشى.. و«التعليم العالى الفلسطينية»: 15 ألف طفل شهيد ارتقوا منذ بداية العدوان

الصفحة الرابعة

- رئيس وفد الاتحاد الأوروبى: شراكة استراتيجية بين «بروكسل» و«القاهرة».. والإعلان عن التفاصيل نهاية الشهر الجارى

- مصر بلد مستقر رغم التخبط المحيط بالمنطقة.. ونؤيد «حل الدولتين» ووقف دائم لإطلاق النار فى غزة ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود

- أفضل العيش فى القاهرة إذا قررت البقاء خارج النمسا.. ومنطقة «وسط البلد» تذكرنى بباريس وروما

الصفحة الخامسة

- خالد حنفى يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية».. مخططات تفجير كتلة الأقباط

- الجماعة استخدمت السلفيين لإرهاب المسيحيين ومكافأة من يكفّرونهم

الصفحة السادسة

- جمال حسين يكتب: حكومة بحجم الجمهورية الجديدة

- أحمد رفعت: ماذا نفعل فى مصر منذ 2014؟ «الأم والجنين» فى عيون الدولة

- د. محمود خليل: أخلاق الخواجات

- جيهان فوزى: الـ«CV» الجديد لسكان غزة

- بلال الدوى يكتب: رسالة لـ«وضاح خنفر»: اخرَس واغرُب عن وجهى

الصفحة السابعة

- المنتخب ينهى استعداداته لمواجهة بوركينا فاسو.. منافسة ساخنة على «الظهير الأيسر».. و«صلاح والشناوى» يحفزان

- 8 صفقات جديدة.. «بن شرقى والجزار» فى حسابات الزمالك.. والتخلص من «نداى»

- «كولر - أفشة».. كبار الأهلى يتدخلون لفض الاشتباك بين المدرب واللاعب.. وغيابات بالفريق

- لقب منتظر.. ظهور تاريخى لـ«مبابى» رفقة الملكى.. ومواعيد مقترحة لتقديمه

الصفحة الثامنة

- فريدة الشوباشى: من أهم توصيات الرئيس

- عيش بلدى بالليزر و«روبوت» فى مطعم كشرى.. «العمالة الذكية».. تكسب

- جلود تماسيح وثعابين.. «مروة» تصنع الشنط بـ«الشوكة والشاكوش»

- فرحة «جميلة».. احتفالات عائلية بعقد القران والزفاف بحضور الأصدقاء

- بيد مرتعشة.. «أبوزيد» يكتب القرآن غيباً 15 مرة: وصية جدِّى