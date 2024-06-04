رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة: توجيهات بتسريع إجراءات الإفراج عن البضائع الغذائية بالمواني

كتب:

أحمد العانوسي
07:11 م | الثلاثاء 04 يونيو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحكومة: توجيهات بتسريع إجراءات الإفراج عن البضائع الغذائية بالمواني

-  «مدبولى»: حريصون على نجاح التجربة المصرية لصناديق الاستثمار فى الذهب

- المعنويات فى السما

- «بيرجر»: شراكة استراتيجية بين «بروكسل» و«القاهرة»

- «التنظيم» استهدف الكنائس وسمح بتهجير الأقباط

- 29% زيادة فى المصروفات العامة بموازنة العام الجديد

-  «معيط»: نركز على الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجاً وتحسين معيشة متوسطى الدخل

- إسرائيل تواصل المراوغة وتتهم أمريكا بالتلاعب فى مسودة الاتفاق مع حماس

- «خارجية قبرص»: المجتمع الدولى مدين بالشكر لمصر لجهودها فى وقف إطلاق النار بغزة

-  أستاذ علوم سياسية: حكومة اليمين تماطل لإطالة الحرب دون الوصول إلى حل

-  «كومبوس»: الممر البحرى لنقل المساعدات سيبدأ هذا الأسبوع

الصفحة الثانية

- «التعليم العالى»: إنشاء 26 جامعة أهلية وتكنولوجية باستثمارات 100 مليار جنيه

- وفد روسى: نتطلع لتعزيز الاستثمار مع القطاع الصناعى

- 9.8 مليون طن حجم إنتاج مصر من الصلب خلال العام الماضى

-  «عاشور»: مصر لديها 3.5 مليون طالب جامعى يُمثلون القوى العاملة المستقبلية منهم أكثر من 100 ألف طالب فى كليات الحاسبات

- 198 مليون جنيه زيادة فى إيرادات المركز الطبى للسكة الحديد

-  «النقل»: نجاح مؤسسة طبية بالمجهودات الذاتية لأول مرة.. وافتتاح المقر الجديد للمركز بالزقازيق

- «التنمية المحلية»: «أيادى مصر» تضم 2000 حرفى و7138 منتجاً فنياً متنوعاً

- «الزراعة» تدرس استنباط أصناف تصنيعية من الطماطم بالتعاون مع «هاينز العالمية»

-  «القصير»: طفرة فى صادراتنا.. ونشجع التصنيع الزراعى لزيادة الحصيلة الدولارية

- «الرى»: ننفذ تجارب فى مناطق ريادية للتحول إلى «نظم الرى الحديث» لتحسين الإنتاجية المحصولية

-  «سويلم»: الأولوية لمزارع قصب السكر والبساتين ومنصة مشتركة بين المزارعين

الصفحة الثالثة

- الحكومة: تنفيذ 5130 مشروعاً فى الصعيد باستثمارات 22.25 مليار جنيه

-  «آمنة»: 48% من المستفيدين سيدات.. و«الهلباوى»: ترفيق 4 مناطق صناعية ودعم 12 تكتلاً اقتصادياً زراعياً وخدمياً فى «سوهاج وقنا وأسيوط»

- «التضامن» تطلق «جسور فى مصر» لتوفير 5 آلاف فرصة تدريب

- تنفيذ 324 مشروعاً بـ4.5 مليار جنيه فى المنيا خلال 2023-2024

-  «القباج»: برامج لتأهيل الشباب لسوق العمل.. وتقليل الفجوات بين الجنسين شرط لاستمرار النمو الشامل

-  وزيرة التخطيط: 192 قرية تضم 2.7 مليون نسمة تستفيد من مشروعات «حياة كريمة»

- «العمل الدولية»: مصر تسير فى الطريق الصحيح لاحترام حقوق العمال وتعزيز معاييرها

- تطوير منظومة الضرائب الإلكترونية لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين

- منظمات «الهيكل» المزعوم تستعد لاقتحام «الأقصى» اليوم.. ومجازر الاحتلال تحصد 71 شهيداً فى غزة

-  «الأمم المتحدة»: سكان «الضفة» يتعرضون لسفك دماء غير مسبوق ووحشى.. و«التعليم العالى الفلسطينية»: 15 ألف طفل شهيد ارتقوا منذ بداية العدوان

الصفحة الرابعة

- رئيس وفد الاتحاد الأوروبى: شراكة استراتيجية بين «بروكسل» و«القاهرة».. والإعلان عن التفاصيل نهاية الشهر الجارى

-  مصر بلد مستقر رغم التخبط المحيط بالمنطقة.. ونؤيد «حل الدولتين» ووقف دائم لإطلاق النار فى غزة ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود

 - أفضل العيش فى القاهرة إذا قررت البقاء خارج النمسا.. ومنطقة «وسط البلد» تذكرنى بباريس وروما

الصفحة الخامسة

- خالد حنفى يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية».. مخططات تفجير كتلة الأقباط

- الجماعة استخدمت السلفيين لإرهاب المسيحيين ومكافأة من يكفّرونهم

الصفحة السادسة

- جمال حسين يكتب: حكومة بحجم الجمهورية الجديدة

- أحمد رفعت: ماذا نفعل فى مصر منذ 2014؟ «الأم والجنين» فى عيون الدولة

- د. محمود خليل: أخلاق الخواجات

- جيهان فوزى: الـ«CV» الجديد لسكان غزة

- بلال الدوى يكتب: رسالة لـ«وضاح خنفر»: اخرَس واغرُب عن وجهى

الصفحة السابعة

- المنتخب ينهى استعداداته لمواجهة بوركينا فاسو.. منافسة ساخنة على «الظهير الأيسر».. و«صلاح والشناوى» يحفزان

- 8 صفقات جديدة.. «بن شرقى والجزار» فى حسابات الزمالك.. والتخلص من «نداى» 

- «كولر - أفشة».. كبار الأهلى يتدخلون لفض الاشتباك بين المدرب واللاعب.. وغيابات بالفريق

- لقب منتظر.. ظهور تاريخى لـ«مبابى» رفقة الملكى.. ومواعيد مقترحة لتقديمه

الصفحة الثامنة

- فريدة الشوباشى: من أهم توصيات الرئيس

- عيش بلدى بالليزر و«روبوت» فى مطعم كشرى.. «العمالة الذكية».. تكسب

- جلود تماسيح وثعابين.. «مروة» تصنع الشنط بـ«الشوكة والشاكوش»

- فرحة «جميلة».. احتفالات عائلية بعقد القران والزفاف بحضور الأصدقاء

- بيد مرتعشة.. «أبوزيد» يكتب القرآن غيباً 15 مرة: وصية جدِّى

اقرأ المزيد:

اقرأ في عدد الوطن غدا.. السيسي يكلف «مدبولي» بتشكيل حكومة جديدة

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مدبولي: تعيين 30 ألف معلم سنويا لسد الفجوة في أعداد معلمي المدارس

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: السيسي يحذر من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: 11 عاما على ذكرى ثورة 30 يونيو.. «الإخوان» تاريخ الخيانة
بقلم أحمد العانوسي