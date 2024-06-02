اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مدبولي: تعيين 30 ألف معلم سنويا لسد الفجوة في أعداد معلمي المدارس

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«مدبولى»: تعيين 30 ألف مُعلم سنوياً لسد الفجوة فى أعداد معلمى المدارس

وزير التموين: 84% نسبة

أنتجنا 291 ألف رغيف مدعم فى أول يوم لتطبيق المنظومة الجديدة.. ولا توجد شكاوى

الدعم حاليا أعلى مما كان عليه فى 2006

وتحريك سعر الرغيف ضمان لتحسين الدعم

إصدار بطاقات التموين حالياً مقتصر على أصحاب

معاش «تكافل وكرامة» ومستحقى الضمان توجيهات بطرح رؤية تطوير «الثانوية» للحوار المجتمعى من خلال آلية الحوار الوطنى

«الإخوان والسلفيون» علاقة تحكمها المصالح

وزير البترول يعلن دخول شركة عالمية جديدة للسوق المصرية

«صحة أفريقيا»

فرصة لاكتشاف الاستثمار

القطاع شهد تدفق الاستثمارات الأجنبية

النسخة الثالثة تضم 23 جهة راعية و5 أجنحة و15 شريكاً دولياً

مستشار الرئيس: يعزز مفهوم الدولة الشامل.. ومنصة مهمة لإبراز قدرة مصر فى المجال الطبىعصام العريان وصف السلفيين بالمتطرفين الذين يضيقون بالديمقراطية ولا يحترمون الأقباط ولا المرأة.. وأقنع الأمريكان بأنهم خطر على الغرب

«التنمية المحلية»: تلقينا 210 آلاف طلب تصالح فى 3 أسابيع

قيادات «المتحدة» يبحثون مع البابا تواضروس إنتاج أعمال فنية وإبداعية عن التاريخ القبطى

الصفحة الثانية

د. على المصيلحى لبرنامج «كلمة أخيرة»: الدولة تدعم الرغيف بنسبة 84%.. وهناك موجة تضخم كبيرة أثرت على الطبقات المتوسطة

وزير التموين: أنتجنا 291 ألف رغيف مدعم فى أول يوم لتطبيق المنظومة الجديدة.. ولا شكاوى من المواطنين

موازنة الدعم خاصة بالمواطن وهدفنا إدارتها بفاعلية أكبر ومطالب صندوق النقد والبنك الدوليين محصورة فى كبح جماح خدمة الدين والاستثمارات العامة

«الحوار الوطنى» يدعو للاصطفاف حول مواقف القيادة السياسية لحماية الأمن القومى

المجلس يرحّب بطرح «التحول إلى الدعم النقدى» على مائدته.. ويوجّه بسرعة عقد اجتماعات «اللجنة المشتركة» لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى

«عاشور»: الجامعات التكنولوجية تزود الطلاب بالمهارات

وزير التعليم العالى: القيادة السياسية حريصة على دعم وتطوير التعليم الفنى والتكنولوجى

الصفحة الثالثة

مباحثات مع الاتحاد الأوروبى للاستفادة من تجربة الصرف الصناعى

«إسماعيل»: ضرورة العمل على إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ الخطط الاستراتيجية.. و«الإسكان»: بدء تسليم 672 وحدة من مشروع «جنة» بدمياط الجديدة الأحد المقبل

«النقل»: تنفيذ 18.5% من الحواجز بمشروعات ميناء الإسكندرية الكبيرتعاون «مصرى - تنزانى» فى مجال الموارد المائية والرى

«سويلم»: حفر 30 بئراً وبناء سدين لحصاد مياه الأمطار طبقاً لمتطلبات الدولة الشقيقة

تحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت

جهود مصرية لعودة مفاوضات الهدنة فى غزة.. وشبح المجاعة يهدد شمال القطاع.. والآلاف يتظاهرون لإقالة «نتنياهو»

اجتماع «مصرى - أمريكى - إسرائيلى» بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح.. ومصر تتمسك بانسحاب كامل قوات الاحتلال من المنفذ.. وانتشال 70 شهيداً من أنقاض «جباليا» وتكثيف نيرانى على «رفح»

250 ألف طن صادرات مصر الغذائية الأسبوع الماضى

تعاون ثنائى بين «التضامن» و«فاو» لتنفيذ 2500 مشروع زراعى وحيوانى فى قرى المنيا

الصفحة الرابعة

«صحة أفريقيا»

فرصة لاكتشاف الاستثمار فى القارة السمراء

انطلاق «المعرض الطبى الأفريقى» بحضور 60 ألف زائر من 100 دولة اليوم

رئيس اللجنة العلمية: حققنا إنجازاً خلال النسختين الماضيتين بتسلّم مصر الشهادة الذهبية كأول دولة تقضى على «فيروس سى».. ونذلل العقبات لتعزيز الاقتصاد الطبى

الصفحة الخامسة

«إعلام الغرب» محاولات فاشلة لتشويه جهود مصر

وسائل التزييف الإعلامى.. تقارير مضللة ومقالات مدفوعة الأجر

«القاهرة الإخبارية».. حائط صد منيع فى وجه الأكاذيب والأخبار المغلوطة

عضو «الأعلى لتنظيم الإعلام»: تنقل الحقائق والأحداث من أرض الواقع.. ولعبت دوراً كبيراً فى إبراز الجهود المصرية لإيقاف العدوان على غزة

والعميد الأسبق لـ«إعلام القاهرة»: تعتمد منهج البحث الصادق والتحقق من الأخبار وتستند إلى مصادر موثوقة لضمان دقة المعلومات.. وتلعب دوراً مهماً فى تصحيح الأخبار والرد على الشائعات

نقيب الإعلاميين: التغطية الغربية بعيدة عن الحقيقة وتفتقر للمعايير المهنية الدولية وتستخدم مصادر مجهلة

نراهن على وعى المواطن المصرى والعربى فى مواجهة محاولات الإعلام الغربى تشويه دور مصر فى قضية فلسطين

الصفحة السادسة

«الإخوان والسلفيون».. علاقة تحكمها المصالح

انقلاب السلفيين على الإخوان أصبح واضحاً.. ولا يجدون مناسبة إلا وفتحوا فيها النار على ممارسات الجماعة

لم تشارك الدعوة السلفية فى الثورة إلا بعد يوم جمعة الغضب 28 يناير.. وكانت مشاركتهم فى شكل لجان شعبية وحماية الممتلكات وحل مشكلات السلع والغاز.. أما مشاركتهم

فى جمعة 27 نوفمبر فكانت مخيفة جداً لكنها سلمية وتفرض فيها الرأى بالكثرة

عصام العريان وصف السلفيين بالمتطرفين الذين يضيقون بالديمقراطية ولا يحترمون الأقباط ولا المرأة وأقنع الأمريكان بأنهم خطر على الغرب لأنهم يكفّرونهم«سلفيو الولاة» جماعة وصفتها وثيقة الإخوان بـ«القوصيين» وقالت إنهم من يرون الأحزاب مخربة وخارجة على طاعة ولى الأمر

الصفحة السابعة

كتف فى كتف

حسام حسن لـ«صلاح»: «ثقتى فيك كبيرة»

وقائد الفراعنة: سنقاتل من أجل المونديال

انفراجة بيضاء انتهاء الراحة

«كولر» يطلب خوض مباراة ودية

والعروض تنهال على «الشناوى»تحركات فى الزمالك لإنهاء غرامة «بوطيب».. و«جوميز» يحذر اللاعبين

ملك أوروبا ريال مدريد يتوج بدورى الأبطال.. و«العراب» يواصل كتابة المجد

الصفحة الثامنة

رسالة سلام لمسيحيى العالم

فى عشق «الكلاب»

«الصاوى» يتسابق بأغلى الأنواع: مضاد للاكتئاب

«خوص المصيف.. بالألوان الطبيعية»

مشروع تعليمى.. «منهجولا» لعبة الباشمهندسة «علا» لتبسيط مناهج ابتدائى