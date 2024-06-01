اقرأ في عدد «الوطن» غدا: السيسي يحذر من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية
كتب:
أحمد العانوسي
07:02 م | السبت 01 يونيو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- السيسي يحذر من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية
- الرئيس: يجب انخراط كل الأطراف لوقف إطلاق النار.. و«جراهام»: مصر تبذل قصارى جهدها لاحتواء الموقف
- ملامح امتحانات الثانوية العامة
- مصدر رفيع المستوى: اجتماع «مصرى - أمريكى - إسرائيلى» اليوم، بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح
- مصر لن تفتح المعبر مع سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطينى.. ونحمّلها مسئولية تفاقم الأوضاع بغزة
- القاهرة عاصمة السياحة لدول «التعاون الإسلامى» لعام 2026
- «عيسى»: مقصد قائم بذاته وتتمتع بمقومات متنوعة
- «عبدالمنعم» يرفض التجديد للأهلى و«موناكو» وجهته القادمة
- «حمدى» يغادر إلى ألمانيا لجراحة «الصليبى»
- «البترول»: حوافز لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز
الصفحة الثانية
- حرب الإبادة مستمرة: الاحتلال الإسرائيلى يرتكب 5 مجازر جديدة بحق الفلسطينيين.. وارتفاع ضحايا المجاعة فى قطاع غزة إلى 37
- بوادر أمل بإعلان «خطة بايدن» لإنهاء الحرب.. و«حماس»: ننظر بإيجابية إلى خطاب الرئيس الأمريكى.. و«نتنياهو»: سنواصل القتال
- «ترامب» أول رئيس أمريكى سابق يواجه الإدانة باتهامات جنائية
- القضاء يدينه بـ34 تهمة فى قضية «أموال الصمت» والحكم 11 يوليو.. و«بايدن» يتّهمه بأنه يهدد الديمقراطية.. و«ترامب» يرد: «عصابة ومرضى وفاشيون»
- «لاريجانى» و«جليلى» يتقدمان بأوراق ترشحهما لانتخابات الرئاسة الإيرانية
- سيد حسين يكتب: تداعيات حرب غزة.. بوادر انهيار النظام العالمى
- إيطاليا تخرج عن إجماع «الناتو» وترفض استخدام أوكرانيا أسلحتها فى ضرب العمق الروسى
الصفحة الثالثة
- وزير التعليم يكشف ملامح امتحانات «الثانوية»: 70% من الأسئلة بلا صعوبات.. و30% لمستويات التفكير المختلفة
- «حجازى»: 55 سؤالاً لمادة «اللغة العربية» منها 4 مقالية.. و31 لـ«الأجنبية الثانية» منها سؤالان مقاليان.. والباقى «اختيار من متعدد»
- بتوجيه رئاسى.. مصر ترسل 3 ملايين جرعة من لقاح «الحمى القلاعية» إلى أوغندا
- الشحنة إنتاج محلى.. وتستهدف مساعدة الأشقاء لمواجهة آثار تفشى المرض
- إدارة التجنيد والتعبئة تدفع لجاناً لإنهاء الموقف التجنيدى لـ«ذوى الهمم» فى دمياط والغربية
- اللواء محمد صبحى: نطور المنظومة بما يضمن الدقة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين
- «الرى» تُكرم كبار خريجى معهد بحوث الهيدروليكا من دول حوض النيل والقرن الأفريقى
- «سويلم»: حريصون على مواصلة التعاون المثمر مع دول أفريقيا لما تتمتع به من موارد كبيرة.. والمتدربون: نشكر مصر على الدعم المتواصل للقارة فى مجال تحسين إدارة المياه
الصفحة الرابعة
- د. منجي علي بدر: مصر والمنتدى العربى الصينى فى دورته العاشرة
- د. محمد حجازي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرص النمو وتحدياتها
- حسن عثمان: «إن- عاش» الاقتصاد
- د. محمد البنا: ملاحظات أولية فى ضوء البيان المالى لموازنة 2024- 2025
- د. محمد فؤاد: عن الفيل الأبيض..الدعم وأشياء أخرى
- د. عصام الجوهرى: توطين صناعة الهواتف: قفزة نحو الاستقلال الاقتصادى والتكنولوجى
الصفحة الخامسة
- الثقة المصرفية تتعزز بارتفاع التدفقات الأجنبية وانخفاض عجز الأصول واستقرار سعر الصرف
- «الأهلى المصرى» يطلق خدمة إضافة الحوالات بشكل لحظى
- «أبوالفتوح»: تستهدف التوسع فى التحويلات الواردة من الخارج بطريقة سريعة وآمنة وتكلفة تنافسية
- وفد سعودى يزور العاصمة الإدارية لبحث فرص الاستثمار
- المصرف المتحد يطلق قوافل الخير لرعاية ذوى الهمم صحياً بشمال سيناء
- «MODAD العقارية» تقترب من إنهاء حفر «سيكتور 1»
- جرمين عامر تكتب: يلا بينا.. ساحة التأثير الأزرق خاوية وبحاجة للمؤثرين العرب
الصفحة السادسة
- خالد حنفى يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية»
- «الإخوان والسلفيون».. تحالف وانقلاب
الصفحة السابعة
- خالد ميرى: فرصة إسرائيل الأخيرة
- مشاريع طلاب «الجامعة التكنولوجية» لإحياء صناعة الغزل والنسيج «المكنة طلّعت.. هدوم»
- أكبر سمكة.. الخواجة المصرى «يانى» يفوز بكأس الصيد
- هدى الإتربى: مشاركة فنانى مصر فى «كان» مشرّفة
- لا للإبادة.. «نسمة وشحادة»: راح شهيد.. ألف غيره بيتولد
الصفحة الثامنة