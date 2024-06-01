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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: السيسي يحذر من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

كتب:

أحمد العانوسي
07:02 م | السبت 01 يونيو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي يحذر من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية

- الرئيس: يجب انخراط كل الأطراف لوقف إطلاق النار.. و«جراهام»: مصر تبذل قصارى جهدها لاحتواء الموقف

- ملامح امتحانات الثانوية العامة

- مصدر رفيع المستوى: اجتماع «مصرى - أمريكى - إسرائيلى» اليوم، بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح

- مصر لن تفتح المعبر مع سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطينى.. ونحمّلها مسئولية تفاقم الأوضاع بغزة

- القاهرة عاصمة السياحة لدول «التعاون الإسلامى» لعام 2026 

- «عيسى»: مقصد قائم بذاته وتتمتع بمقومات متنوعة

- «عبدالمنعم» يرفض التجديد للأهلى و«موناكو» وجهته القادمة

- «حمدى» يغادر إلى ألمانيا لجراحة «الصليبى»

- «البترول»: حوافز لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز

الصفحة الثانية

- حرب الإبادة مستمرة: الاحتلال الإسرائيلى يرتكب 5 مجازر جديدة بحق الفلسطينيين.. وارتفاع ضحايا المجاعة فى قطاع غزة إلى 37

-  بوادر أمل بإعلان «خطة بايدن» لإنهاء الحرب.. و«حماس»: ننظر بإيجابية إلى خطاب الرئيس الأمريكى.. و«نتنياهو»: سنواصل القتال

- «ترامب» أول رئيس أمريكى سابق يواجه الإدانة باتهامات جنائية

- القضاء يدينه بـ34 تهمة فى قضية «أموال الصمت» والحكم 11 يوليو.. و«بايدن» يتّهمه بأنه يهدد الديمقراطية.. و«ترامب» يرد: «عصابة ومرضى وفاشيون»

- «لاريجانى» و«جليلى» يتقدمان بأوراق ترشحهما لانتخابات الرئاسة الإيرانية

- سيد حسين يكتب: تداعيات حرب غزة.. بوادر انهيار النظام العالمى

- إيطاليا تخرج عن إجماع «الناتو» وترفض استخدام أوكرانيا أسلحتها فى ضرب العمق الروسى

الصفحة الثالثة

- وزير التعليم يكشف ملامح امتحانات «الثانوية»: 70% من الأسئلة بلا صعوبات.. و30% لمستويات التفكير المختلفة

- «حجازى»: 55 سؤالاً لمادة «اللغة العربية» منها 4 مقالية.. و31 لـ«الأجنبية الثانية» منها سؤالان مقاليان.. والباقى «اختيار من متعدد»

- بتوجيه رئاسى.. مصر ترسل 3 ملايين جرعة من لقاح «الحمى القلاعية» إلى أوغندا

- الشحنة إنتاج محلى.. وتستهدف مساعدة الأشقاء لمواجهة آثار تفشى المرض

- إدارة التجنيد والتعبئة تدفع لجاناً لإنهاء الموقف التجنيدى لـ«ذوى الهمم» فى دمياط والغربية

- اللواء محمد صبحى: نطور المنظومة بما يضمن الدقة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين

- «الرى» تُكرم كبار خريجى معهد بحوث الهيدروليكا من دول حوض النيل والقرن الأفريقى

- «سويلم»: حريصون على مواصلة التعاون المثمر مع دول أفريقيا لما تتمتع به من موارد كبيرة.. والمتدربون: نشكر مصر على الدعم المتواصل للقارة فى مجال تحسين إدارة المياه

الصفحة الرابعة

- د. منجي علي بدر: مصر والمنتدى العربى الصينى فى دورته العاشرة

- د. محمد حجازي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرص النمو وتحدياتها

- حسن عثمان: «إن- عاش» الاقتصاد

- د. محمد البنا: ملاحظات أولية فى ضوء البيان المالى لموازنة 2024- 2025

- د. محمد فؤاد: عن الفيل الأبيض..الدعم وأشياء أخرى

- د. عصام الجوهرى: توطين صناعة الهواتف: قفزة نحو الاستقلال الاقتصادى والتكنولوجى

الصفحة الخامسة

- الثقة المصرفية تتعزز بارتفاع التدفقات الأجنبية وانخفاض عجز الأصول واستقرار سعر الصرف

- «الأهلى المصرى» يطلق خدمة إضافة الحوالات بشكل لحظى

- «أبوالفتوح»: تستهدف التوسع فى التحويلات الواردة من الخارج بطريقة سريعة وآمنة وتكلفة تنافسية

- وفد سعودى يزور العاصمة الإدارية لبحث فرص الاستثمار

- المصرف المتحد يطلق قوافل الخير لرعاية ذوى الهمم صحياً بشمال سيناء

- «MODAD العقارية» تقترب من إنهاء حفر «سيكتور 1»

- جرمين عامر تكتب: يلا بينا.. ساحة التأثير الأزرق خاوية وبحاجة للمؤثرين العرب

الصفحة السادسة

- خالد حنفى يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية» 

- «الإخوان والسلفيون».. تحالف وانقلاب

الصفحة السابعة

-  خالد ميرى: فرصة إسرائيل الأخيرة

- مشاريع طلاب «الجامعة التكنولوجية» لإحياء صناعة الغزل والنسيج «المكنة طلّعت.. هدوم»

- أكبر سمكة.. الخواجة المصرى «يانى» يفوز بكأس الصيد

- هدى الإتربى: مشاركة فنانى مصر فى «كان» مشرّفة

- لا للإبادة.. «نسمة وشحادة»: راح شهيد.. ألف غيره بيتولد

الصفحة الثامنة

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بقلم أحمد العانوسي