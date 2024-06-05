جيني كامل تحسم الجدل حول عودتها إلى طليقها أمير طعيمة

نفت الفنانة جيني كامل، الأنباء التي انتشرت بشأن عودتها إلى طليقها الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت «جيني»: «للأسف لن يكون هناك رجوع وعندي الأسباب وأكيد هقولها، بما لا يتعارض مع تقديري الكبير للشاعر المُحترم ووالد أبنائي أمير طعيمة.. عذرًا أحتاج بضعة أيام للرد ولكم مني جزيل الشكر والمودة».

15 عاما مدة قصة حب أمير طعيمة وجيني كامل

وكان أمير طعيمة وجيني كامل قد عاشا قصة حب توجت بالزواج لمدة 15 عاما، قبل إعلان الأخيرة عن خبر الانفصال في نوفمبر 2023 عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كواليس اعتزال جيني كامل الفن

وكانت جيني كامل، اعتزلت الفن بعد زواجها من أمير طعيمة، لعدم رغبة الأخير في عمل زوجته بالفن بعد الزواج، وبالفعل استجابت كامل لرغبته، وقررت اعتزال الفن تماماً، واكتفت بالظهور مع زوجها في المهرجانات والتكريمات التي كان يحصل عليها.