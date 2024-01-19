4 انفصالات في الوسط الفني خلال يناير 2024.. آخرهم أمير طعيمة وجيني

شهد الوسط الفني خلال شهر يناير الحالي العديد من الانفصالات بين النجوم، حيث أعلن عدد منهم الانفصال عن شركاء حياتهم في هدوء تام، بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصص آخرين.

ونستعرض خلال السطور التالية هذه الانفصالات

طلاق هند عبدالحليم

في 2 يناير أعلنت الفنانة الشابة هند عبدالحليم انفصالها عن زوجها كريم قنديل بعد زواج دام 3 سنوات، وقالت في تصريح خاص لـ«الوطن» إن انفصالها عن زوجها تم منذ 3 أشهر في هدوء تام، وكل منهما يكن احترًاما منهم الاحترام للآخر، وتم الإعلان في الوقت المناسب للطرفين.

طلاق محمود العسيلي عن زوجته

وفي 3 يناير أعلنت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم انفصالها عن زوجها المطرب محمود العسيلي، بعد زواج استمر 4 سنوات، وأكدت في تصريح لـ«الوطن» أن «الزواج قسمة ونصيب ويجمعهما الصداقة والود».

طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وفي 16 يناير فوجئ جمهور ومحبي ياسمين عبدالعزيز بإعلان انفصالها عن أحمد العوضي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بعد زواج استمر 4 سنوات دون الإفصاح عن أي تفاصيل.

وكتبت ياسمين عبر «إنستجرام» قائلة: «تمّ الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير».

طلاق أميرة طعيمة وجيني

وفي 18يناير أعلنت المطربة المعتزلة جيني طلاقها من زوجها الشاعر الغنائي أمير طعيمة بعد زواج استمر لسنوات، حيث كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلة: «تم الطلاق الرسمي وليس انفصالا وسيبقي أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير، الحمد لله».