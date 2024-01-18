من داخل الحرم المكي.. آخر ظهور جمع أمير طعيمة وجيني كمال قبل انفصالهما

بعد زواج دام 16 سنة، أعلنت جيني كمال زوجة الشاعر الكبير أمير طعيمة عن وقوع الطلاق الرسمي بينهما وذلك عبر تدوينة نشرتها على «فيس بوك»، قالت فيها: «تم الطلاق الرسمي وليس انفصالا وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير، الحمد لله»

وكان الظهور الأخير الذي جمع جيني وأمير طعيمة في الحرم المكي، وذلك في أبريل من العام الماضي 2023، إذ نشرت جيني صورة تجمعها بأمير وهما بملابس الإحرام، من أمام الكعبة المٌشرفة، وعلقت عليها: «اللهم زد هذا البيت تكريمًا وتشريفآ وتعظيما وإچلالآ».

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وأكدت مصادر لـ«الوطن»، أن الانفصال بين جيني وأمير تم منذ أشهر وليس اليوم، فيما كشفت جيني كمال من قبل أن هناك خلافات كبيرة وقعت بينهما، أعلنت عنها جيني في أكتوبر الماضي، وكتبت تدوينة جاء ملخصها أن هناك خلافا وقع بينهما بسبب خلافات في وجهات النظر فيما يخص استضافة بعض الشخصيات في المنزل، والسهرات التي كانت تتم داخل منزلهما، واتهمت ممثلا شهيرا بأنه السبب في هذه الخلافات.