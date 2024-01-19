مفاجأة في انفصال أمير طعيمة وجيني كمال.. «مش المرة الأولى»

برسالة بسيطة ومؤثرة، أعلنت جيني كمال، انفصالها رسميا عن الشاعر أمير طعيمة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما أثار غضب الكثير من المقربين منهما، فضلا عن المتابعين، إذ دونت قائلة: «تم الطلاق الرسمي وليس انفصالا وسيبقي أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير، الحمد لله».

انفصال أمير طعيمة وجيني كمال

انفصال أمير طعيمة وجيني كمال، لم يكن الأول، بل أعلنت «جيني» في شهر فبراير عام 2023، انفصالها عن زوجها أمير طعيمة، حيث كتبت تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، أشارت خلالها لانفصالها عن زوجها، بينما نفى «طعيمة» وقتها الأمر في تصريحات تلفزيونية قائلا: «لم أنفصل عن زوجتي وأم أولادي، ما تردد حول هذا الموضوع مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة».

رسالة مثيرة للجدل بعد انفصال أمير طعيمة وجيني كمال

وبعد أيام من إعلانها الانفصال، أثارت جدلا واسعا بمنشور لها عبر صفحتها على فيس بوك قائلة: «الأصدقاء اللي بيسألوني في إيه وما بردش ومش هرد، الكلام واضح وكل الأطراف كويسة وقمة الاحترام المتبادل.. مفيش كلام أحب أقوله ولا هقوله غير كده، الحياة عمرها ما بتقف علي طرف وبتستمر ويبقي الود.. الحمد لله في كل حاجة، الكلمة اللي بتخرج طلقة استحمل خروجها».

تفاصيل انفصال أمير طعيمة وجيني كمال

وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت تصدر اسم «جيني» قائمة البحث عبر العديد من محركات البحث، بعدما دونت منشورا على فيس بوك تتهم فيه أحد الأشخاص بأنه السبب في انفصالها عن زوجها أمير طعيمة، لكنها سرعان ما حذفته واعتذرت له، ليرد حينها أمير طعيمة، على قصة تدخل أشخاص في حياتهما قائلا: «أنا منفصل رسميا من شهرين وكنت منتظر الإعلان الرسمي لحين الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية اللي كنت اتمنى إنها تتم بشكل ودي حفاظا على مصلحة أولادي ورغبة مني إن الأمور تتم بشكل يليق بعشرة سنين طويلة وللأسف لما ده ما حصلش، الطلاق وقع».