«القاهرة الإخبارية»: 1800 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى اليوم

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن مسيرة الأعلام الإسرائيلية مسيرة سنوية، يؤمها عشرات الآلاف من المستوطنين بداية من باب الخليل مرورا بباب الجديد ووصولا إلى باب العامود ومن ثم إلى البلدة القديمة في زقاقها حتى حائط البراق.

التصعيد في المسجد الأقصى

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أن جماعات الهيكل المزعوم بدأت اليوم بالتصعيد في المسجد الأقصى، من خلال الاقتحامات المستفزة لمشاعر المسلمين وتأدية صلوات ورقصات تلمودية، وتحدثت دائرة الأوقاف عن ما يزيد على 1800 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى فيما يسمى بيوم توحيد القدس.

وأشارت إلى أن هذه التظاهرة بدأت في الجزء الغربي من المدينة، وهي في طريقها الآن إلى باب العامود، حيث بدأ عشرات المستوطنين بالوصول والجلوس عند درجات باب العامود، حيث يرتدون لباسا موحدا حاملين معهم الأعلام الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن المسيرة الاستفزازية بدأها المستوطنون منذ عام 1968، بعد احتلال المدينة، والتي يحتفل فيها المستوطنون بالنكسة الفلسطينية.