«العربية لحقوق الإنسان»: نوثق شهادات مصابي فلسطين ونجهزها لجهات التحقيق الدولية

أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن بعثة حقوقية توثق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكانت المرحلة الأولى لهذه البعثة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وشملت شمال سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية ومستشفيات مختارة في القاهرة والقليوبية، موضحًا أنه كان هناك 12 مستشفى وتم انتخاب عينة من 85 من الجرحى بعد تفقد أوضاع الجميع.

نركز على نوع الإصابات

وأشار «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أنه يتم التركيز على نوع الإصابات، والتي تكشف نوع السلاح المستخدم جراء النزوح المتكرر وضربهم في ملاذات آمنة وعدم حصولهم على الرعاية المطلوبة ونوعية الإصابة والسلاح المستخدم ومكان الإصابة، موضحًا أن المرحلة الثانية من التوثيق لشهادات مصابي حرب غزة شملت المصابين والجرحى في مستشفيات بمحافظات الشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط، وشمال سيناء على مستوى المستشفيات لأنه كانت هناك دائما فكرة تجدد أعداد الضحايا، وكانت أحيانا مستشفيات شمال سيناء توفر الرعاية الكاملة وأحيانا تحول المصابين إلى مستشفيات أخرى.

رصدنا 52 شهادة من الجرحى

وشدد على أن البعثة معنية بالتعنت الإسرائيلي في تدفق المساعدات الإنسانية ورأينا هذا في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أيضا، موضحًا أن تم رصد نحو 52 شهادة من الجرحى والأعداد الأكبر حاليا من المرضى أصحاب الأمراض المزمنة، متابعًا: «نوفر الشهادات صوت وصورة وكتابة وتم تقديم الشهادات الـ85 إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية».