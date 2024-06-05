شذى حسون تطرح كليب «بنادي عليك» على يوتيوب (فيديو)

طرحت الفنانة شذى حسون، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، أغنيتها الجديدة «بنادي عليك»، والتي صورتها في عدد من المعالم السياحية بمصر.

وفيديو كليب «بنادي عليك» هو أول أغنيات الميني ألبوم المكون من 4 أغان مصرية، وستقدمه شذى للمرة الأولى وتصوره بالكامل في مصر، وهي الفكرة التي تحمست لها الشركة المنتجة، لما رأته من فكرة متميزة تناسب الطابع الخاص بالأغاني، ولتنوع الأماكن المبهرة في مصر.

أصُناع أغنية «بنادي عليك»

أغنية «بنادي عليك» كلمات فاضل الراوي، وألحان محمد مصطفي، وتوزيع هشام محمد، وإخراج بتول عرفة.

واختارت المخرجة بتول عرفة مناطق مصرية متنوعة تناسب الفيديو كليبات القادمة كمنطقة الأهرامات، ومنطقة شعبية بوسط البلد، كما اختارت قصر عائشة فهمي ليناسب تصوير فيديو كليب «قلبي اختار»، وهو ما تسعى إليه دائما في كل أعمالها الفنية، حيث تقوم بخلق قصة قصيرة تناسب الفيديو كليب مع الاهتمام بإظهار الصور الجمالية للأماكن التي تقوم بالتصوير فيها.