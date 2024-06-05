عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «هل يزيد خطاب نتنياهو أمام الكونجرس الفجوة بين واشنطن وتل أبيب؟».

تضامن كبير من واشنطن لحليفتها تل أبيب

وجاء في التقرير: «هل يزيد خطاب نتنياهو أمام الكونجرس الفجوة بين واشنطن وتل أبيب؟، رغم أن مضمون الدعوة المقدمة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من كبار قادة في الكونجرس الأمريكي لإلقاء كلمة خلال اجتماع مشترك بين مجلسي الشيوخ والنواب يحمل تضامنا كبيرا من واشنطن لحليفتها تل أبيب، إلا أن التوقعات تتجه إلى رفض بعض النواب للدعوة وقد تصل إلى مرحلة مقاطعة الخطاب ومحاولة تعطيله، وأبدى بعض النواب من الحزب الديمقراطي استياءهم من الخطوة، اعتراضا على ممارسات إسرائيل العدوانية في غزة».

على جانب آخر، عبّر نتنياهو عن سعادته لتلقيه هذه الدعوة، خاصة أنه بهذا الخطاب المرتقب يكون أول زعيم أجنبي يتحدث أمام مجلسي النواب والشيوخ في 4 مناسبات بحسب بيان أصدره مكتبه، لذا ينظر إلى الخطاب بأنه بمثابة فرصة لتبييض صورة دولة الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، وتحديدا الأمريكي.