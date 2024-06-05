تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2025.. الرابط والمستندات المطلوبة

يتطلع أولياء الأمور وطلاب الأزهر الشريف إلى معرفة رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2025 ومعرفة الأوراق المطلوبة، والخطوات التي يجب اتباعها، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2025

وهناك عدد خطوات يجب اتباعها للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2025، وهى كالتالي:

- الدخول على بوابة الأزهر الشريف من هنــا.

- يقوم الطالب أو ولي الأمر باختيار خدمات الأزهر الشريف.

- يختار ولي الأمر رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025.

- يقوم ولي الأمر بعد ذلك بتسجيل الدخول.

- تسجيل بيانات الطالب المتقدم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2025.

- يتم ملء طلب التقديم.

- تسجيل البيانات المطلوبة على بوابة الأزهر الشريف.

- أخيرا يقوم ولي الأمر أو الطالب بطباعة طلب التقديم.

مستندات مطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2025

هناك بعض الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2025 وهي:.

- 6 صور شخصية للطالب المتقدم بخلفية بيضاء.

- صورة للبطاقة الصحية للطالب والأصل للاطلاع عليها.

- تقديم التقرير الطبي من التأمين الصحي مرفق به الحالة الصحية للطالب.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- تقديم صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي.

-تقديم الدمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد، وأصل شهادة ميلاد الطالب.