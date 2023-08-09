نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري.. اعرف الرابط والتفاصيل

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، إمكانيه الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري من خلال بوابة الأزهر الشريف لمعرفة نتيجة التقديم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري

وتوضح «الوطن»، خطوات الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري، حيث يتم الدخول على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط، ثم تقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة.

ويمكن للولي الأمر، استكمال خطوات الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف، ثم اختيار أيقونة نتائج طلاب تقديم الطلاب الجدد (يتم تفعيل هذه الأيقونة فور الإعلان الرسمي للنتائج)، واختيار الصف الأول الابتدائي، ثم كتابة الرقم القومي للتلميذ المتقدم، والضغط على كلمة عرض نتائج طلب التقديم، وتظهر في نهاية الخطوات السابقة النتيجة.

أوراق التقديم للقبول الصف في الأول الابتدائي الأزهري

وبعد الإعلان عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري، يتم تقديم مجموعة من الأوراق المطلوبة ضمن إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 /2024 وهي كالتالي:

- 6 صور شخصية بخلفية بيضاء للتلميذ المتقدم.

- البطاقة الصحية للتلميذ وصورة منها.

- تقرير طبي من التأمين الصحي (موضح بها ما يفيد بخلو الطفل من الأمراض المعدية)

- صورة بطاقة الأب والأم الشخصية (بشرط أن تكون سارية).

- فاتورة كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي (لإثبات محل الإقامة).

- الدمغات اللازمة من مكتب البريد.

- شهادة ميلاد الطفل.

- استمارة التقديم الإلكتروني.

- حافظة بلاستيكية.