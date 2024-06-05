أحمد فهمي يروج لفيلم «عصابة الماكس» ببوستر جديد: «السكة لسه طويلة»

روّج الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لفيلمه الجديد «عصابة الماكس»، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحي، وذلك ببوستر دعائي جديد يضم أبطال العمل.

ونشر أحمد فهمي البوستر الدعائي، معلقا: «السكة لسه طويلة.. فيلم عصابة الماكس، فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية، عصابة الماكس».

أبطال فيلم عصابة الماكس

ويشارك في بطولة فيلم «عصابة الماكس» أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.