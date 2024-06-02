نجوم الفن يهنئون أحمد فهمي بفيلمه الجديد «عصابة الماكس»

تقدم مجموعة من الفنانين بالتهنئة للفنان أحمد فهمي من خلال حسابتهم الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد الكشف عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد «عصابة الماكس» الذي يُعرض في عيد الأضحى المُقبل.

كشف الفنان أحمد فهمي عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد عصابة الماكس الذي يُطرح في عيد الأضحى المُقبل وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهنأ عدد من الفنانين أحد فهمي في التعليقات، ومن بينهم الفنان أكرم حسني وقال: «مبروك يا حبيبي، كسر الدنيا».

نجوم الفن يقدمون التهنئة لأحمد فهمي

والفنان كريم عفيفي الذي علق وقال: «مبروك يا حبيبي بالنجاح إن شاء الله تكسروا الدنيا»، وعمرو عبدالعزيز كتبت «مبروك يا فهمي»، ومنة فضالي قالت «مبروك يا عسل»، كما تقدمت أيضاً الفنانة رحاب الجمل بالتهنئة من خلال حسابها الشخصي، وكتبت: «مبروك يارب يكتبلك النجاح وإن شاء الله تكسر الدنيا».

زوجة شقيق أحمد فهمي تقدم له التهنئة

ولم تقتصر التهنئة على نجوم الفن فقط بل تقدمت العائلة أيضاً بتقديم التهنئة له أيضاً ومنهم دانيا زوجة شقيقة كريم الذي علقت له وقالت «مبروك حبيبي»، وعلق الفنان أحمد فهيم وقال «ألف مبروك يا حبيبي وربنا يفرح قلبك ويسعدك».