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أحمد فهمي يطرح البوستر الدعائي لفيلم عصابة الماكس

كتب:

ياسمين محمود
07:15 م | السبت 01 يونيو 2024
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

طرح الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، البوستر الدعائي لفيلمه الجديد عصابة الماكس، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحي.

ونشر أحمد فهمي، البوستر الدعائي معلقا: «استنوني في فيلم عصابة الماكس فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية».

أبطال فيلم عصابة الماكس

ويشارك في بطولة فيلم عصابة الماكس أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.

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