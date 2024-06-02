وزيرة التخطيط تعلن دخول 58 مستشفى جديدا الخدمة في أول يوليو المقبل

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مصر مستمرة في تنفيذ العديد من المشروعات التابعة لمبادرة «حياة كريمة» في جميع المحافظات، وأن 44% منها موجهة إلى تنمية الصعيد.

خطة التنمية الاقتصادية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي نفسه بحضور وزيري المالية والتخطيط.

الاستثمارات العامة

واعلنت وزيرة التخطيط دخول 58 مستشفى جديدة الخدمة مع العام المالي الجديد، إذ جرى تخصيص ملياري جنيه لدعم منظومة العدالة الناجزة، بنسبة زيادة 43% عن العام السابق.