موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445 في السعودية

كشفت المملكة العربية السعودية موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445 التي بدأت الثلاثاء 4 من يونيو ميلاديا في جميع الإدارات التعليمية، بالمملكة عدا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تم تقديم موعد الاختبارات النهائية بهما بشكل استثنائي لتفادي الزحام بالتزامن مع موسم الحج الذي بدأ خلال أسبوعين.

تفاصيل اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445

وبين التقويم الدراسي موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445 على أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال، ومكاتب التعليم فسوف تكون يوم 04/12/1445 الموافق 10/06/2024.

اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445 الحضورية

وأوضحت وزارة التعليم السعودية، تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثالث التحريرية لمدارس تعليم مكة لتكون خلال الفترة من 1445/11/18هـ إلى 1445/11/22هـ حضوريًا ضمن اليوم الدراسي.

وبحسب اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445 في المدينة المنورة فقد تم عقد الاختبارات الشفوية في كل المدارس يوم 18 ذو القعدة الجاري، فيما تم تقديم موعد الاختبارات في بعض المدارس المستثناة لتكون يوم الخميس 22 ذو القعدة، فيما بدأت الاختبارات النهائية الأحد 25 ذو الحجة.

أسعار باقة حج اليوم الواحد للسعوديين المقيمين

وكان سبب تعديل موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445 هو الحج، فيما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن أسعار باقة حج اليوم الواحد للسعوديين المقيمين في مكة المكرمة والتي جاءت أسعاره كالتالي:

الأولى: 4.099.75 ريال، وهي باقة اقتصادية تضمن للحاج أداء المناسك براحة.

الثانية: 8.092.55 ريال، تقدم مخيمات ضيافة بمنى بخدمات مرضية.

الثالثة: 10.366.10 ريال، تقدم مخيمات متطورة ومرافق متكاملة.

الرابعة: 13.265.25 ريال، تقدم السكن في الأبراج القريبة من جسر الجمرات.