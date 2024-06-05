تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية.. رابط وطريقة التسجيل

أتاحت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية «kg1-kg2» للمقيمين بمختلف مدن ومناطق المحافظة من الأبناء مصري الجنسية فقط.

تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

وكشفت مصادر في محافظة الجيزة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الملفات التي جرى تقديمها منذ فتح التسجيل حتى الآن لتقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية عبر الرابط المخصص لذلك تخطى الأ 2000 طالب وطالبة، على أن يتم إعلان نتائج القبول خلال الشهر المقبل عبر الموقع الإلكتروني الذي جرى التقديم من خلاله للالتحاق.

المدارس التجريبية

وأوضحت مصادر في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، أن الاستعدادت لامتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمي والأدبي تتم على قدم وساق، حيث يجري تجهيز اللجان المختلفة ومقار إقامة المراقبين، والتأكيد على توفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الطلاب داخل اللجان، من تهوية جيدة ومياه وغيرها من مستلزمات تمكن الطلاب على أداء الامتحانات في سهولة ويسر.