ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 20 محافظة «سريع وشغال»

اعتمد محافظو 20 إقليمًا نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، وجرى إعلانها رسميًا عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 20 محافظة، ليتمكن الطلاب من الحصول على درجات الترم الثاني، فيما تبقى نحو 7 محافظات لم تٌعلن حتى الآن، إذ ما تزال أعمال الرصد والمراجعة مٌستمرة بها حتى الآن، بينما من المتوقع إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، قٌبيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024.

تنشر «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 20 محافظة، وهي روابط سريعة، لكي يتمكن الطلاب من معرفة نتيجتهم، حتى يحدد كل منهم مستقبله، أو لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في حين لم تكن درجاته مُرضية في أي مادة من المواد.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في 20 محافظة

وظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني في محافظات «القاهرة، وسوهاج، والجيزة، والشرقية، والإسكندرية، والبحر الأحمر، والدقهلية، وشمال سيناء، والبحيرة، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ودمياط، والسويس، وكفر الشيخ، وبورسعيد، وبني سويف، والإسماعيلية، والأقصر، والمنيا، وأسوان».

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في 9 محافظات

وفيما يخص موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في 9 محافظات وهي «الفيوم، وأسيوط، وقنا، والقليوبية، والمنوفية، ومطروح، والغربية»، فإنّ مديريات التربية والتعليم في تلك المحافظات، أعلنت استمرار أعمال الرصد والمراجعة، تمهيدًا لاعتماد النتائج ثم إعلانها رسميًا أمام الطلاب خلال الساعات القليلة الماضية، حرصًا على دقة التصحيح، وإعطاء كل طالب حقه.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 20 محافظة

وحددت مديريات التربية والتعليم، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 20 محافظة والتي جاءت كالآتي:

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحيرة اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسماعيلية جرى إعلانها بالمدارس، من خلال الضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة شمال سيناء اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بني سويف اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الوادي الجديد اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة جنوب سيناء اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة دمياط اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بورسعيد اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحر الأحمر اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا اضغط «هنا».