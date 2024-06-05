أستاذ علوم سياسية: إمكانيات «حزب الله» كبيرة ولا تُقارن بجبهة غزة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، وجود استدعاء قوات الاحتياط في الجانب الإسرائيلي والتأكيد على ضرورة وجود إجراءات على الجبهة اللبنانية، لافتًا إلى أن حسابات القوى الشاملة تعمل دائمًا لصالح حزب الله، لما لها من إمكانيات كبيرة لا تُقارن بجبهة غزة سواء على العتاد العسكري أو إطلاق الصواريخ.

الجبهة اللبنانية ليست نزهة بالنسبة لنتنياهو

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن الجبهة اللبنانية لن تكون نزهة كما تصور نتنياهو، ولكن ربما يكون في ذهنه سيناريو إحداث التهدئة في ملف غزة والقبول بالمرحلة الأولى والتي ستمتد لستة أسابيع، ويتم الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا.

وواصل: «إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة، وإنما تريد إعادة التموضع في أماكن التماس وليس وقف إطلاق النار، مما يهيئ لها الأجواء إذا حدث أي خروقات من جانب حماس، ستتدخل وتستأنف المواجهات العسكرية».