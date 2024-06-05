«الأوقاف» تعقد لقاء الجمعة للأطفال بمشاركة الكاتبة الصحفية إسراء طلعت

تعقد وزارة الأوقاف، برنامج لقاء الجمعة للأطفال بمشاركة كبار الكتاب، والشخصيات العامة المبدعين، في ندوات تثقيفية.

وتشارك في ندوة الجمعة المقبلة الكاتبة الصحفية إسراء طلعت، وتتحدث خلال الندوة عن الوعي الديني لدى الأطفال، وكيفية استغلال الأجازة الصيفية في تعلم مهارات جديدة وقراءة الكتب المفيدة.

من المقرر أن تدير الندوة الدكتورة هدى حميد المشرفة على برامج الطفل بالوزارة، ويعقب الفعالية عرض تربوي بالعرائس، وتقام الندوة عقب صلاة الجمعة بمسجد الجزيرة بدار السلام.

وقالت المشرفة على أنشطة وبرامج الطفل بالوزارة، إن هذه الندوة تأتي ضمن برنامج الأنشطة الصيفية للأطفال بجميع مساجد الجمهورية، الذي أطلقه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويمتد طوال الإجازة الصيفية، لضمان جذب الأطفال إلى بيوت الله، وتحفيظهم القرآن، والحفاظ عليهم من أفكار المتشددين.