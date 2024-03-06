«الإفتاء» تعد خطة متكاملة لاستقبال شهر رمضان.. فرصة لتعزيز الوعي الديني

استعدادًا لشهر رمضان، أعدت دار الإفتاء خطة متكاملة تتضمن باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج الرمضانية، تهدف إلى تقديم الخدمات الإفتائية للجمهور، ونشر الوعي الديني والثقافي، وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية.

الخدمات الشرعية في رمضان

وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، أن الخطة تشمل إطلاق حُزمة من الخدمات الشرعية التي تيسر عملية التواصل بين طالبي الفتوى والدار خاصة، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالدار من أجل الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الناس.

زيادة ساعات البث المباشر

وأشار إلى أن الدار خلال شهر رمضان ستعمل على زيادة ساعات البثِّ المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء والتي تلقى إقبالًا كبيرًا من قِبل الجمهور، موضحا أن الدار ستزيد من ساعات استقبال الأسئلة عبر إداراتها المختلفة الشفوية والهاتفية والإلكترونية إلى الساعة التاسعة مساءً طوال أيام شهر رمضان، فضلًا عن إطلاق كتاب جديد إلكتروني ينظِّم الوقت للصائمين خلال شهر رمضان المبارك.

حملات إلكترونية مكثفة

وأشار إلى أنَّ دار الإفتاء أطلقت صفحة إلكترونية منبثقة عن بوابتها الإلكترونية، معنية بنشر كل ما يتعلق بشهر رمضان المبارك من الصيام والاعتكاف والذِّكر وقراءة القرآن والعمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من المسائل التي تهم جموع المسلمين في مصر وخارجها في هذا الشهر الكريم.

وأشار إلى ظهور فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، بالإضافة إلى إجراء فضيلته لـ12 حوارًا صحفيًّا ونشر مجموعة من المقالات اليومية والأسبوعية في مختلف الصحف والمواقع طوال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أنَّ الدار ستقوم من خلال صفحاتها وحساباتها الرسمية على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق عدد من الحملات الإلكترونية التي تقدم وجبة إيمانية مكثَّفة خلال الشهر الفضيل تعين المسلم على الطاعة وتقدم له نماذج مختلفة ومتنوعة من الطاعات والعبادات.