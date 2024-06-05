ماك شرقاوي بعد دفع إسرائيل 2 مليون دولار للجان: «ميزانية ضئيلة على محتل.. الإخوان يدفعون أكثر»

تعليقا على ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» بشأن الحملات الإلكترونية الإسرائيلية السرية، التي نظمتها وزارة الشتات لتحسين صورة إسرائيل بالخارج، قال المحلل السياسي الأمريكي ماك شرقاوي: «الخبر ليس غريبا على الإطلاق، وهم يعملون بهذه الكيفية منذ خمسينيات القرن الماضي، لكني استغرب الميزانية 2 مليون دولار.. ميزانية صغيرة للغاية».

وتابع «شرقاوي»، خلال مداخلة له عبر «زووم» من الولايات المتحدة لبرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري: «مليون دولار غير كافية للتسويق لإسرائيل.. هذه الدولة المحتلة، الإخوان يدفعون أكثر من هذا المبلغ للجانهم الإلكترونية.. الصورة الذهنية لـ إسرائيل تدمرت، والأكاذيب التي ادعوها وصدقها العالم على مدار 75 عاما، ما فعلته غزة غير تماما الصورة الذهنية لإسرائيل اليوم».

وأوضح: «لم يكونوا في السابق بحاجة لعمل هذه الدعاية المباشرة، لأن الإعلام والميديا العالمية كانت معهم تؤازرهم وتنصفهم، لم يكونوا بحاجه إلى حسابات مزيفة ترد على أشخاص حقيقيين، وشركة فيسبوك أو ميتا وأصحاب شات جي بي تي قالوا أنهم رصدوا مثل هذه الأفعال من إسرائيل وقاموا بتعطيلها، أي تعطيل تخليق تعليقات وبوستات عبر الذكاء الاصطناعي».