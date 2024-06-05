البابا تواضروس الثاني: قلت لصحفيي الإخوان أريد «الحرية والعدالة»

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه قبل التجليس كان في دير الأنبا بيشوي، وقابل مجموعة من الصحفيين يمثلون حزب الحرية والعدالة.

الحرية والعدالة

أضاف «البابا»، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، «عاوزين يعملوا حوار مع البطريرك الجديد، سألوا بعض الأسئلة وكنت أرد، ثم قالوا السؤال الأخير، أنت عاوز إيه من حزب الحرية والعدالة، صمت وقلت عاوز حاجتين، الحرية والعدالة، لموا ورقهم ومشيوا».

وأشار إلى أنه تحدث مع نائب الرئيس مرسي المستشار محمود مكي، رحب بي وتكلم في حديث طويل جدًا عن المحبة، لكنه أكد له أن ثقة المواطن في المسئول أهم من المحبة.