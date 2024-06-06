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البابا تواضروس الثاني يروي موقفا صادما مع محمد مرسي

كتب:

عمرو هلال
12:00 ص | الخميس 06 يونيو 2024
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تفاصيل لقائه مع الرئيس محمد مرسي يوم 18 يونيو عام 2013، قائلًا: «كان هناك بنت مسيحية مدرسة في الأقصر، اتهمت بازدراء الأديان، واتحكم عليها بغرامة 100 ألف جنيه، وكان رقمًا كبيرًا وقتها».

اتهامات بازدراء الأديان

أضاف «البابا تواضروس»، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «بقول للدكتور مرسي في واحد مسلم اتهم بازدراء الأديان، اتحكم عليه بـ3 آلاف جنيه، ففوجئت بإجابة غريبة قال لي 100 ألف جنيه أدفعهملك».

وتابع: «هو أنا جاي أشحت منك، هذا ليس الموضوع أنا أتكلم عن فحوى الحكم هنا وهنا، هذا الأمر أسقطه من نظره، لأنه لم يكن يتوقع تلك الإجابة أبدًا.. أنا هنا أتكلم مع رئيس الجمهورية في موضوع في صلب المواطنة والعدالة والقانون، هذا الرد ينتقص اللياقة، بعدها قولت خلاص مفيش حاجة اتكلم فيها».

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بقلم عمرو هلال