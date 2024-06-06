البابا تواضروس: الاقتراب بين الأزهر والكنيسة أزعج جماعة الإخوان

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن تفاصيل لقائه مع الرئيس محمد مرسي يوم 18 يونيو عام 2013، قائلًا: «سألناه ماذا سيحدث يوم 30، قالي أبدًا هيجي يوم 30، وبعده 1 و2 وخلاص، ولا حاجة هتحصل، شعوري الشخصي في هذه اللحظة اعتقد أيضًا شعور فضيلة الإمام، أن محمد مرسي مغيب تمامًا عما يحدث في الشارع».

حالة الاقتراب بين الأزهر والكنيسة أزعجت جماعة الإخوان

تابع: «احنا نتعامل مع الناس، ونشعر بالغليان في الشارع لكن هو لم يكن يشعر أبدًا بذلك، وأدركت أنه لا فائدة من الحديث معه»، مشددًا على أنه ربما كان يزعج جماعة الإخوان حالة الاقتراب بين الأزهر والكنيسة.

وأوضح أن هناك توافق كبير جدًا بين قيادة الأزهر والكنسية، أنا أجله واحترمه جدًا يزورنا وأزوره، حديثه حلو وعلاقتنا طيبة للغاية، أنه اكتشف أن أعلى رأس في الدولة ليس لديه إجابة عما سيحدث يوم 30 يونيو، متابعًا: «قال يوم وهيعدي وأدركنا أنه مغيب تمامًا عن الواقع، إجابته كانت بعيدة تمامًا عما نراه في الشارع وسط الناس».

ثورة 30 يونيو

أضاف: «أكتر حاجة كانت مفرحاني وقت نزول الناس في الشوارع وقت ثورة 30 يونيو، إن الناس لما كانت تزورني كانوا ماسكين علم في إيديهم، هذه صحوة جديدة على المصريين، الصغير ماسك علم، وكذلك الكبير، وفخورين بالعلم، هذا لم يكن متاحًا خلال السنوات الماضية، فيه علم كبير نحييه وخلاص، لكن إنه يبقى على المستوى الفردي بهذه الصورة، كانت حاجة جميلة جدًا، ويوم 3 يوليو تأملت في ألوان العلم قبل إلقاء كلمتي».