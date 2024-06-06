النشرة الفنية.. تكريم سميحة أيوب وشائعة عودة أمير طعيمة لطليقته

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث التي شغلت الوسط والسوشيال ميديا على حد سواء، ونستعرض خلال السطور التالية أبرزها.

تكريم سميحة أيوب

تحت عنوان «سيدة المسرح وسيدة القلوب»، جرى تكريم الفنانة القديرة سميحة أيوب في دار الأوبرا المصرية، بدعم من وزارة الثقافة، ورئيس دار الأوبرا الدكتورة لمياء زايد، في أمسية فنية حضرها عدد من نجوم الفن على رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، رشوان توفيق، سميرة عبد العزيز، محمد أبو داود، ميدو عادل، وغيرهم.

شائعة عودة أمير طعيمه وجيني

نفت الفنانة جيني كامل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عودتها إلى طليقها الشاعر أمير طعيمة، حيث كتبت قائلة :«للأسف لن يكون هناك رجوع وعندي الأسباب وأكيد هقولها، بما لا يتعارض مع تقديري الكبير للشاعر المُحترم ووالد أبنائي أمير طعيمة.. عذرًا أحتاج بضعة أيام للرد ولكم مني جزيل الشكر والمودة».

إيهاب فهمي يحتفل بعيد ميلاده فوق هضبة الهرم

احتفل الفنان إيهاب فهمي بصحبه زوجتة بعيد ميلاده فوق هضبة الهرم بنشر مجموعة صور عبر «إنستجرام» معلقًا: «يسرا عملتلي مفاجأة الحب فوق هضبة الهرم، يوم عيد ميلادي كان يوم جميل حبيبتي ربنا ما يحرمني منك أبدًا يا تاج الراس».