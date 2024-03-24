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دراما المتحدة

الفنان إيهاب فهمي لـ«كلم ربنا»: تأكدت أن رحيل أمي سيقترب بسبب خاتمها

كتب:

عمرو هلال
06:26 م | الأحد 24 مارس 2024
الفنان إيهاب فهمي

الفنان إيهاب فهمي

أكد الفنان إيهاب فهمي، أنه أهدى والدته خاتما، لكي يكون الرباط بينهما في الحياة، قائلًا: «كنت شايف أن يوم ما والدتي تقلع الخاتم يوم ما تنتهي علاقتهما معا في الدنيا».

سر اقتراب وفاة والدته

وأشار «فهمي»، خلال حوارها ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إلى أنه خلال وجود والدته في الرعاية المركزة في فترة مرضها، جرى إزالة الخاتم من يدها، ليتأكد بأن رحيلها سيكون قريبا، وأنها ستكون النهاية.

وأوضح أن كان بينهما لقاء روحاني وحوار صامت، خلال فترة وجودها في غيبوية بالرعاية المركزة: «كلمت والدتي قولتلها سامحيني لو غلطت في حقك، ولو معملتش اللي المفروض أعلمه، خرجت من المستشفى وقعدت قدامه لفترة طويلة».

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