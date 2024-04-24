إيهاب فهمي يكشف كواليس وفاة أشرف عبد الغفور قبل أيام من تكريمه

قال الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إنه كان من المقرر تكريم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور عن مشواره الفني وتاريخه العظيم، منذ عدة أشهر.

وأضاف الفنان إيهاب فهمى لـ«الوطن»، أنه تواصل مع الفنان الراحل، وأبدى ترحيبه بالتكريم، لكنه أبلغه أنه يواصل تصوير عمل فني في بيروت، ويحضر الحفل عقب عودته، التى كان من المقرر لها في شهر مارس الماضي.

وتابع فهمي أن الفنان أشرف عبد الغفور وافته المنية قبل إتمام الحفل، داعيا الله أن يرزقه الجنة والفردوس الأعلى، لأنه كان فنانا وإنسانا ذا أخلاق عالية، ويحترم مشاعر جميع من حوله.