هل تتجه زوجة إيهاب فهمي للتمثيل بعد تكرار ظهورها في الكواليس؟

حقق الفنان إيهاب فهمي نجاحا كبيرا بعدة أعمال درامية متتالية، إلى جانب توليه رئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إذ تحرص زوجته يسرا وجيه على دعمه والوقوف بجانبه حتى في إدارة أعماله الفنية وكواليس التصوير، فهل تتجه يسرا للتمثيل مثلما يتجه العديد من زوجات الفنانين؟.

حقيقة اتجاه زوجة إيهاب للتمثيل

وكشفت يسرا وجيه زوجة الفنان إيهاب فهمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها لا تفكر في هذا الأمر على الإطلاق، وأنها تٌكرس اهتمامها بالفنان إيهاب فهمي كزوج، وبشؤون بيتها وأولادها، مشيرة إلى أنها لا تمتلك الوقت الكافٍ للتوفيق بين الأمرين.

وأضافت يسرا وجيه، أنها تتعمد الظهور معه والتواجد في كل كواليس الأعمال الفنية، لأنه جزء من دورها كزوجته، قائلة: «إيهاب بيأخد رأيي في كل حاجة، وأنا بساعده في كل حاجة وإحنا بنكمل بعض، وكل مكان هتلاقينا أنا وإيهاب سوا.. أنا دائما بدعمه في كل حاجة في الشغل وبرة الشغل».

آخر أعمال إيهاب فهمي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي مشاركته في مسلسل «وبينا ميعاد 2»، الذي تم عرضه على شاشة قناة «DMC»، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم صبري فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، وآخرين.