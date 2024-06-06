آخر تحديثات تطبيق إنستاباي Instapay.. ظهور رمز QR

أصبحت خدمة تحويل الأموال اللحظية QRCode، التي أطلقها تطبيق إنستاباي Instapay، متاحة الآن على الواجهة الرئيسة للتطبيق، والتي تتيح للمستخدمين تحويل أموالهم بصورة أسرع وأسهل، دون الحاجة إلى إدخال أي بيانات أخرى تتعلق بالحساب البنكي.

خدمة تحويل الأموال اللحظية QRCode

وظهرت خدمة تحويل الأموال اللحظية QRCode على الواجهة الرئيسية لتطبيق إنستاباي Instapay، بعد أن كانت غير متاحة ولم تظهر على التطبيق منذ أن تم الإعلان عنها.

وتنشر الوطن، بالصور ظهور خدمة تحويل الأموال اللحظية QRCode على واجهة تطبيق إنستاباي Instapay الرئيسية، وكيفية استخدامها.

مكان خدمة QRCode على تطبيق إنستاباي

بمجرد الدخول على تطبيق إنستاباي Instapay، ستظهر الشاشة الرئيسية للتطبيق، ويظهر بها مشاركة QR، بجانب عرض الرصيد، كما هو موضح بالصورة المرفقة.

استخدام خدمة QRCode

من خلال الضغط على رمز الخدمة الظاهر على الشاشة الرئيسية لتطبيق إنستاباي Instapay، ستنتقل إلى شاشة أخرى، بها مشاركة QR ومشاركة الرابط، بالضغط عليها يتم الانتقال إلى شاشة أخرى لمشاركة الـQR مع من تريد إرسال الأموال له، كما هو موضح بالصورة.

الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر إنستاباي Instapay

يبلغ الحد الأقصى للمعاملة الواحدة لتحويل الأموال عبر إنستاباي 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للتحويل اليومي 120 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى في الشهر الواحد 400 ألف جنيه، وفقًا لموقع إنستاباي الرسمي.