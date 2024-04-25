«لو عندك حسابين على إنستاباي».. اعرف أيهما سيستقبل تحويل الأموال

يحرص الملايين من العملاء في البنوك، استخدام تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري الذي يعمل على التحويل النقدي على مدار الـ24 ساعة، بشكل لحظي، ويتيح التطبيق إمكانية إضافة حسابات بنكية دون عدد ولكن أنواعا معينة.

حسابات تطبيق إنستاباي

ويتساءل البعض في حال تلقي الأموال عن طريق رقم الهاتف المحمول ولدى الشخص أكثر من حساب مسجل على تطبيق إنستاباي، أي حساب سوف يتم إضافة الأموال إليه؟، وهو ما أجاب عليه التطبيق عبر موقعه الرسمي.

ورد إنستاباي الأموال المستقبلة بدلالة رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم سوف يتم إضافتها إلى الحساب الرئيسي، مشيرًا إلى أنه يمكن دائماً تعيين الحساب الرئيسي من خلال إدارة الحسابات في أي وقت.

وأضاف الموقع الرسمي لـ«إنستاباي»، أن في حال كان الشخص لا يملك غير حساب واحد فقط فإنه سوف يكون بطبيعة الحال الحساب الرئيسي.

حدود المعاملات في إنستاباي

يذكر أن حدود المعاملات في تطبيق إنستاباي هو 70 ألف جنيه حد أقصى للمعاملة المالية، و120 ألف جنيه حد خصم يومي من البنك الواحد، و400 ألف جنيه حد الخصم الشهري من البنك الواحد.