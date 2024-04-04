لعملاء إنستا باي.. احذر هذا التصرف عند تحويل الأموال حتى لا تخسر نقودك

حظي تطبيق المعاملات اللحظية إنستا باي باهتمام كبير من قبل عملاء البنوك، حيث يقدم خدمات عاجلة وسريعة خلال عمليات تحويل الأموال إلكترونيًا، لكن يبقى على العملاء الحذر الشديد من إدخال بيانات خاطئة تتسبب في خسارة النقود، لأنه في حالة إدخال البيانات المغلوطة فأن التطبيق البنكي غير مسئول عن رد تلك الأموال إلى حساب العميل البنكي.

احذر إدخال بيانات خاطئة على تطبيق إنستا باي

عند إجراء معاملة تحويل عبر تطبيق إنستا باي فأنه يجب على العميل إدخال البيانات الصحيحة سواء كانت عملية التحويل عبر رقم الحساب أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالبنك، أو عن طريق رقم الهاتف المحمول المسجل عليه محفظة إلكترونية بشركات الاتصالات.

تحويل الأموال على إنستا باي

في حالة تحويل الأموال على رقم حساب بالخطأ فأن الحالة الوحيدة لاستعادة الأموال هي موافقة العميل المحمول إليه على استعادة المبلغ من حسابه، بل يقوم هو بردها وليس البنك، وفي حالة التحويل على المحافظ الإلكترونية أيضًا، يجب أن يقوم العميل المحول إليه الأموال بردها، أما أنه في حالة عدم وجود محفظة إلكترونية على هاتفه فأن النقود ستعود تلقائيًا إلى حسابك في غضون 3 أيام.

خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي»

- يتم فتح التطبيق التابع لـالبنك المركزي ثم الضغط على «إرسال نقود».

- يتم في الخطوة التالية الضغط على «رقم الهاتف».

- بعد الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط على علامة «حساب بنكي».

- بعد إجراء الخطوات السابقة يتم إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في «رقم الهاتف، المبلغ» ثم الضغط على «التالي».

- يتم مراجعة بيانات التحويل.

- إدخال الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام، ثم الضغط على «إدخال».

معلومات مهمة عن رسوم تطبيق إنستا باي

- حدود التعامل عبر تطبيق إنستا باي يصل إلى نحو 70 ألف جنيه للمعاملة، و120 ألف جنيه يوميا.

- الحد الأقصى لقيمة المعاملة خلال الشهر على تطبيق انستا باي هو مبلغ 400 ألف جنيه.

- تطبيق إنستا باي يعمل حتى الآن دون أي رسوم من قبل البنك المركزي، وتتم من خلاله عميات التحويلات اللحظية إلى كافة البنوك دون أي رسوم.

- إنستا باي حقق نجاحا كبيرا منذ إطلاقه ويعتبر نقطة في سلسلة نجاحات جاءت من المشروعات الرقمية المتتالية التي أطلقها البنك المركزي على مدار السنوات الماضية.