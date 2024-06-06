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الفنان علي قنديل يتعرض لحادثي سير وسرقة

كتب:

ياسمين محمود
07:41 ص | الخميس 06 يونيو 2024
علي قنديل

علي قنديل

أعلن الفنان علي قنديل عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعرضة لحادثي سير وانقلاب سيارته، بسبب جزيرة وسط الطريق، وسرقة متعلقاته.

ونشر «قنديل» صور لسيارته محطمة معلقا: «الحمد لله على كل حال، إمبارح عملت حادثة واتقلبت بالعربية، بسبب جزيرة في وسط الطريق، فضل ونعمة مفيش أي إصابات، شكراً جزيلاً لكل الشباب المحترمة اللي وقفت معايا لحد ما اتطمنوا عليَّ وشكر خاص لرجال الشرطة المهذبين اللي كانوا متعاونين ومتفهمين لأقصى درجة، بعتذر عن التواصل لأن في شخص شاف إن ده وقته يسرق شنطتي بالمحفظة وتليفون شغلي».

واختتم قنديل: «بس الحمد لله على نعمته ورحمته ورصيد ستره الكتير، وربنا يخلّيك ليا يا إسلام الشافعي، صديق عمري اللي دايماً موجود».

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