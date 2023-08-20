24 أغسطس.. حفل استاند آب كوميدي للنجم علي قنديل في العلمين الجديدة

تستمر فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، في دورته الأولى التي انطلقت يوم 13 يوليو الماضي، تحت شعار «العالم علمين»، وتستمر حتى يوم 26 أغسطس الجاري.

وكشفت إدارة مهرجان العلمين الجديدة عن مفاجأة خاصة بسهرة يوم 24 أغسطس المقبل، حيث سيتم تقديم ليلة طربية وفي نفس الوقت كوميدية، وذلك لأول مرة منذ انطلاق المهرجان، مع الفنان على قنديل نجم استاند اب كوميدي.

يذكر أن علي قنديل يقدم نوعا من أنواع الكوميديا التي يسرد فيها الفنان بعض المواقف الحياتية بطريقة ساخرة مباشرة أمام الجمهور، وانتشر هذا النوع من الفن خلال الفترة الأخيرة في العالم، وبرع علي قنديل في هذا النوع، ويعد من أوائل من قدموا هذا اللون الكوميدي في مصر