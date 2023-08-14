تفاصيل حفل علي قنديل في ساقية الصاوي.. «لو عاوز تضحك من قلبك»

ينتظر جمهور ساقية الصاوي بالزمالك حفل علي قنديل المقرر انعقاده، يوم الخميس 31 أغسطس الجاري، بقاعة النهر والتي يقدم من خلالها أبرز عروض فن الاستاند أب كوميدي.

ووفق برنامج ساقية الصاوي لشهر أغسطس فإن حفل علي قنديل يقام في تمام الثامنة مساءا وينتهي في العاشرة بسعر يبدأ من 250 جنيها.

ويُعد قنديل من أول رواد فن الاستاند أب كوميدي في مصر، وتمكن على مدار 10 سنوات من تقديم 500 حفلة في أكتر من 20 مدينة مصرية بالإضافة لحفلاته في دبي ونادي الكوميديا في جدة.

وكان قنديل أول من حقق أرقاماً قياسية في عدد الحفلات ومدتها على مستوى الوطن العربي «54 – 70 – 92 – 119 دقيقة» كما أسس أول مركز ثقافي لتعليم والتدريب على فن الاستاند أب كوميدي في مصر والوطن العربي «الورشة استاند أب كوميدي – علي قنديل» والذي تعلّم وتخرّج فيها غالبية الستاند أب كوميديانز الشباب في مصر.

حفلات الساقية في النصف الثاني من أغسطس

- حفل فينال يوم 15 أغسطس بسعر 60 جنيها يقام في تمام الثامنة مساء.

- حفل نهى فكري 17 أغسطس في تمام الثامنة مساء بسعر 150 جنيها.

- حفل رند يوم 18 أغسطس في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 150 جنيها.

- حفل Konafa Comedy Night يوم 18 أغسطس في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 120 جنيها.

- حفل على الحجار يوم 20 أغسطس في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 280 جنيها.

- حفل آخر زفير بسعر يبدأ من 260 جنيها يوم 21 أغسطس في تمام الثامنة مساء.

- حفل كورال عباد الشمس يوم 23 أغسطس بسعر يبدأ من 100 جنيه في تمام الثامنة مساءا.

- حفل النفيخة بسعر يبدأ من 100 جنيه يوم 24 أغسطس في تمام الثامنة مساء.

- حفل حاجة سيشال يوم 24 أغسطس في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 120 جنيها.

- حفل مشروع إرتجاليا بسعر يبدأ من 120 جنيها يوم 25 أغسطس في تمام الثامنة مساء.

- حفل سمعنا طبلتك وغنوتك بسعر يبدأ من 100 جنيه يوم 30 أغسطس في تمام الثامنة مساء.

- حفل الحضرة بسعر يبدأ من 110 جنيهات يوم 31 أغسطس في تمام الثامنة مساء.