علي قنديل وسمر طارق مفاجآت مهرجان العلمين الخميس المقبل

أعلنت إدارة مهرجان العلمين عن حفل جديد ضمن فعاليات الأسبوع الأخير من المهرجان المقام على أرض مدينة العلمين الجديدة، والمستمر حتى 26 من شهر أغسطس الجاري.

حفل علي قنديل في مهرجان العلمين

ومن المقرر أن يقدم الفنان علي قنديل فقرة استاند كوميدي الخميس المقبل 24 أغسطس الجاري على مسرح السمارت، وسيشاركه في الحفل الفنانة سمر طارق.

وتم طرح التذاكر عبر موقع تذكرتي لحجز الحفل، والذي سيقام في نفس توقيت حفل المطربين محمد عدوية ومسلم ومحمود الليثي المقام على مسرح العلمين أرينا.

حفلات أنغام وحكيم في مهرجان العلمين

يذكر أن الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية الهامة من بينها حفل للفنان حكيم والفنان محمد محسن، بالإضافة لحفل غنائي كبير للفنانة أنغام.

وشهد الأسبوع الرابع عرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو الذي حضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي وأحياه رامي عياش الذي دعم خلاله زوجته المصممة داليدا عياش المشاركة في «الفاشون شو».