رئيس جامعة حلوان: القيادة السياسية تضع «الزراعة» على رأس ملفاتها

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، زيارة إلى كلية الاقتصاد المنزلي، حيث استقبل الوفد الدكتور خالد عبد الغفار القاضي عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

جامعة حلوان

وفي بداية الزيارة اجتمع رئيس الجامعة مع أعضاء مجلس إدارة مركز الزراعة الصحراوية، وتحدث عن أهمية وضرورة الإسراع في خطوات إنشاء كلية الزراعة باعتبارها أهم ساعد في دعم الاكتفاء الذاتي داخليا في الجامعة أو في المجتمع المحيط، سواء في الإنتاج الزراعي النباتي من محاصيل حقلية وبستانية، أو إنتاج حيواني، وصناعات غذائية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أنّ القيادة السياسية تضع الملف الزراعي في مقدمة الملفات التي توليها بالغ الاهتمام وتحاول بكل قوة مواجهة أزمات الأمن الغذائي، بالتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية واستخدام أساليب الزراعة الحديثة واستنباط سلالات ذات كفاءة إنتاجية وجودة عالية مقاومة للتغيرات المناخية، ومن هنا تضع الجامعة إمكانياتها كافة لإنشاء كلية الزراعة الصحراوية وتفعيل عمل مركز الزراعة الصحراوية.

وتحدث الدكتور خالد عبدالغفار القاضي المشرف على كلية الزراعة الصحراوية، عن أنّ الاجتماع ضمّ أساتذة كليات الزراعة والمراكز البحثية لمؤسسي كلية الزراعة وأعضاء المركز، وكان اللقاء فرصة للنقاش في الملفات المختلفة، وبدء الجدول الزمني للتنفيذ، وبالفعل ناقش أستاذ الملف الذي يشرف عليه متناولا خطة العمل وآليات التنفيذ والخطة الزمنية.

رافق الدكتور السيد قنديل خلال الزيارة، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة والوفد المرافق، الوحدات الإنتاجية في الكلية ومبنى كلية علوم التغذية، والتي تسعى الجامعة إلى افتتاحها هذا العام.