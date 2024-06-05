رئيس «بنها الأهلية»: نسعى للارتقاء بنموذج الجامعات الذكية

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، برئاسة الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها الحكومية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور حسين المغربي مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، ومديري البرامج بجامعة بنها الأهلية، و سامية عبدالحميد، القائم بعمل أمين عام الجامعة.

حركة تنموية شاملة علي جميع الأصعدة

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور جمال سوسة بالحضور من أعضاء المجلس، ثم قدم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المجلس وجميع المنتسبين للجامعة التهنئة للقيادة السياسية بمناسبة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الجديدة منها المنطقة الصناعية بالدلتا الجديدة ومجمع هايير الصناعي الصديق للبيئة، ومحطات رفع المياه في توشكى، وكذلك توسعات الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، معربًا عن تمنيات أسرة جامعة بنها الأهلية باستمرار ما تشهده مصر من حركة تنموية شاملة على جميع الأصعدة.

وأشار إلى أن مراكز ووحدات الجامعة بمثابة خطوة تطبيقية داعمة لنموذج الجامعات الذكية، مؤكدا حرص الجامعة على تمتع الطلاب بكل الوسائل التعليمية والترفيهية والدراسية المبنية على التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا حرص الجامعة على تطبيق نظم المحاكاة وإدارة التعلم التي تركز على تطوير وتوزيع المحتوى التعليمي؛ الأمر الذي يزيد من رغبة الطلاب في التعلم وجعل الطلاب أكثر نشاطًا وحيوية في أنشطة التعلم.

اختبارات الفصل الدراسي الثاني

واستعرض المجلس انتظام اختبارات الفصل الدراسي الثاني بجميع كليات الجامعة كذلك مختلف أنشطة الجامعة خلال شهر مايو الماضي، بجانب عرض أنشطة وحدة التحول الرقمي والحوكمة الذكية وتنفيذ فيديو توضيحي للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة لتسهيل عملية التسجيل الإلكتروني للتقديم المبكر لكليات جامعة بنها الأهلية.