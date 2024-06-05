فتح باب التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد بـ«مياه الغربية»

أعلنت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، فتح باب التسجيل على موقع الشركة الإلكتروني لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد جميع أقسامها «2024 - 2025»؛ تدعيما لأواصر التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

التدريب الصيفي لتنمية مهارات الطلاب

وأشارت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن التدريب يستهدف تنمية مهارات الطلاب في المجالات المختلفة وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.

ولفتت إلى تدريب طلاب كلية العلوم بمعامل مياه الشرب للتعرف على مصادر المياه ومراحل تنقيتها وتكنولوجيا تشغيل المحطات وآليات مراقبة جودة المياه، بالإضافة إلى تدريب طلاب كلية الهندسة والمعاهد الهندسية على طرق تشغيل المحطات المرشحة والجوفية وكيفية صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء، وكيفية تنفيذ والإشراف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك تدريب طلاب كلية الآداب قسم الاعلام على كيفية اعداد وتنفيذ برامج وخطط العلاقات العامة.

تدريب طلاب الجامعات والمعاهد المصرية اثناء فترة الاجازات الصيفية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية أنه تقرر تدريب طلاب الجامعات والمعاهد المصرية أثناء فترة الإجازات الصيفية، مطالبة الطلاب الراغبين لـ التدريب الصيفي بإحضار خطاب من الكلية موجة للشركة.