«معلومات الوزراء»: سيارات الدفع الرباعي خامس أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون

ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء، أنّ سيارات الدفع الرباعي شكَّلت 48% من مبيعات السيارات العالمية عام 2023، لتصل إلى رقم قياسي جديد، وتعزز الاتجاه المحدد للسيارات في أوائل القرن الحادي والعشرين، والمتمثل في التحول نحو السيارات الأكبر والأثقل من أي وقت مضى، وفق ما أوضحته الوكالة الدولية للطاقة (IEA).

سيارات الدفع الرباعي

وأوضح المركز في فيديو قصير عبر صحفته على موقع التواصل، أنّ الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أوضحت في 28 مايو 2024، أنّ سيارات الدفع الرباعي خامس أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.

ولفت إلى أنّ مبيعات سيارات الدفع الرباعي وصلت في الاقتصادات المتقدمة إلى 20 مليون سيارة، متجاوزة 50% من حصة مبيعات السيارات في السوق لأول مرة، ما أدى إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالاحتراق بقيمة مليار طن، ما يمثل أكثر من 20% من الزيادة العالمية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، وبالتالي فإنّ الأسطول العالمي من سيارات الدفع الرباعي يمثل خامس أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، متجاوزا انبعاثات اليابان ومختلف الاقتصادات الكبرى الأخرى.