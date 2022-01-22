هيونداي «سانتا» تحصد جائزة أفضل سيارة دفع رباعي كبيرة لعام 2022

تتواصل البداية السريعة لشركة «هيونداي» حتى عام 2022، مع تحقيق ثالث نجاح في شهر يناير، إذ حصدت «هيونداي سانتا» في جائزة «سيارة الدفع الرباعي الكبيرة لهذا العام»، لسيارة 2022، وفقاً لما نشره موقع شركة «هيونداي».

«هيونداي i10».. أفضل سيارة صغيرة للمدينة

كما اختار الحكام «هيونداي i10» كأفضل سيارة صغيرة للمدينة، و«هيونداي توسان» كـ«أفضل سيارة دفع رباعي عائلية» من حيث التطبيق العملي، في فئات «أفضل شراء» للمجلة، والتي فازت فيها سانتا كـ«أفضل سيارة هجينة تعمل بالكهرباء للعائلات الكبيرة».

سيارة «هيونداي سانتا» الجديدة، توفر مقاعد فسيحة لعائلة مكونة من 7 أفراد، التي ارتقت بسيارة الدفع الرباعي عالية التقنية .

وقال ستيف هانتينجفورد محرر مجلة «what car»، إن «هيونداي» أثبتت أن التغييرات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا، مع إضافة خيارات الطاقة الهجينة والقابلة للتوصيل، مما يحول هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة الجيدة بالفعل إلى سيارة رائعة، ويجرى تقليل تكاليف التشغيل وتحسين الصقل، وقيمة رائعة مقابل المال، وتصميم داخلي جيد التشطيب بمقاعد تتسع لـ7 أشخاص.

محرك قوي وركوب مريح ومقاعد تتسع لـ7 أشخاص

كما أضاف أنَّ العيش في الزحف العمراني يتطلب سمات محددة من السيارة، وتشمل هذه أدوات التحكم في الضوء لإخراج الجهد من المناورة، بالإضافة إلى محرك قوي وركوب مريح بدرجة كافية لامتصاص المطبات على الطريق بسهولة، وتتفوق «هيونداي i10» في كل هذه المجالات، كما أن ادائها على طريق السفر قوي من خلال التوجيه الموزون بشكل جيد والكثير من الثبات.