مفتي كازاخستان يشيد بالدور المصري في نشر الثقافة الإسلامية (صور)

زار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ مفتي كازاخستان الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف المفتي العام لجمهورية كازاخستان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستا، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس لجمهورية كازاخستان.

العلاقات الثنائية مع كازاخستان

وأعرب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال اللقاء عن سعادته بهذه الزيارة، والتي تأتي على هامش زيارته لكازاخستان في إطار حرص مصر على تطوير علاقاتها الثنائية مع كازاخستان في المجالات كافة، استنادًا إلى علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة بينهما.

من جانبه، رحب المفتي العام بجمهورية كازاخستان بزيارة رئيس مجلس الشيوخ، معربًا عن الشكر والامتنان لما تقدمه مصر ومؤسساتها الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المستنير ودعم للجانب الكازاخي، سواء عبر المنح للطلبة كازاخستان للدراسة في الأزهر الشريف أو عبر إيفاد مبعوثي الأزهر الشريف أو عبر الدورات التدريبية للأئمة ورجال الدين.

نشر الوسطية الإسلامية

وأشاد المفتى العام بجمهورية كازاخستان بدور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، وذلك لدورها في نشر الوسطية الإسلامية.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، والسفيرة ابتسام رخا سفيرة مصر بكازاخستان، والنواب محمد شوقي العناني، وجمال عبدالظاهر، ومجدي سليم أعضاء مجلس الشيوخ.