«البيئة» توقع بروتوكول تعاون مع «الصحفيين» لرفع الوعي بالتغيرات المناخية

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وخالد البلشي نقيب الصحفيين بروتوكول تعاون لنشر وتطوير الوعي البيئي لمواجهة المشكلات المعاصرة وتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال الوعي البيئي من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية، ورفع كفاءة شباب الإعلاميين وتنمية مهاراتهم الكتابية حول القضايا البيئية.

البروتوكول فرصة لدعم ونشر الرسائل البيئية

وأكدت وزيرة البيئة أنّ الوزارة تلتزم وفقًا لبنود البروتوكول، بتنظيم صالون ثقافي بنقابة الصحفيين يجري اختيار موضوعه من قبل اللجنة المعينة لإدارة البروتوكول، ويتم تسجيل وتوثيق الصالون الثقافي ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة البيئة، وكذلك إعداد برامج تدريبية فى الموضوعات المختلفة، وتنفيذ ندوات وورش عمل شهرية للصحفيين عن الموضوعات والقضايا البيئية والمناسبات والاحتفالات الوطنية والعالمية، ورحلات ميدانية للصحفيين لزيارة محميات المنطقة المركزية، وإعداد الدراسات الخاصة بتحويل مبنى نقابة المهن الصحفية إلى مبنى أخضر.

نقيب الصحفيين: هدفنا دعم شباب الإعلاميين

واتفق الطرفان على التنسيق لتنفيذ حملات إعلامية بيئية مختلفة، وإعداد ملفات علمية للموضوعات والقضايا البيئية والمناسبات ونشرها في مختلف الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية.

ومن جهته، أكد «البلشي» أنّ نقابة الصحفيين تلتزم بتقديم الدعم اللوجيستي والقاعات الخاصة بالنقابة، لتنفيذ برامج تدريبية لشباب الصحفيين لبناء كوادر تتخصص في الصحافة البيئية وتأهيلها في مجال التوعية البيئية، وتنظيم الصالون الثقافي ودعوة كبار الكتاب له.