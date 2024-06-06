طريقة استخدام الألواح الشمسية بديلا للكهرباء.. «طاقة نظيفة تحافظ على البيئة»

الحصول على الكهرباء بشكل دائم، أكثر ما يريده الشخص، لذلك يبحث عن الحلول البديلة للكهرباء وهي استخدام الألواح الشمسية، التي تمد المنزل بالكهرباء دون انقطاعها بشكل مستمر، ونستعرض فوائد استخدام تلك الألواح، وكيفية تركيبها في المنزل، فضلًا عن طرق تنظيفها.

استخدام الألواح الشمسية

والألواح الشمسية هي الخيار الأفضل، بديًا لاستخدام الكهرباء، خاصة أنها صديقة للبيئة وتعمل بتكلفة أقل وبشكل متواصل لا ينقطع، وفق ما أوضحته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

توفير المساحة المخصصة، لإنشاء المحطة الشمسية كملك خاص للمنشأة أو حق انتفاع لمدة 25 عاما، أولى الخطوات لإنشاء محطة بديلة للكهرباء، ثم تعاين الشركة المنفذة المكان، ومتابعة استهلاكات العميل وحساب قدرة المحطة على تشغيل الأجهزة الكهربائية طبقًا للقواعد، ثم يتم إعلام شركة الكهرباء لإجراء المعاينة لها وعمل القياسات المطلوبة وتحديد النقاط المتح استخدامها.

كيفية استخدام الألواح الشمسية بديلًا للكهرباء

يتم ربط الألواح الشمسية «المحطة» على الشبكة واستبدال العداد بعداد صافي القياس وتشغيلها، ويتم تركيب الألواح وفقًا لعدة عوامل من اجل توفير الكفاءة الأفضل في توليد الكهرباء التي يحتاجها المُستخدم، منها توجيه الالواح نحو الشمس، مدى ابتعادها عن الأشجار أو المباني القريبة، حتى لا يتم انخفاض كفاءتها، وقياس مدى قُدرة السقف على حمل الألواح.

ومن الفوائد التي يحظى بها مستخدم الألواح الشمسية، تقليل قيمة فواتير الكهرباء الشهرية بشكل كبير، وتعمل على حماية سقف المنزل من بعض العوامل الجوية، التي تؤثر عليه بشكل سلبي عند تساقط الثلوج والأمطار أو سطوع الشمس، كما أنها تعمل على زيادة كفاءة أنظمة التبريد، فضلًا عن الحد من الانبعاثات الضارة.